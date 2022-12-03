【不明瘀青】身體現不明瘀青或反映肝腎危機　醫生警告3種瘀青須求醫

▲ 身體現不明瘀青或反映肝腎危機，醫生警告3種瘀青須求醫。

相信不少人都試過，身體明明沒有遭碰撞，卻莫名出現瘀青。台灣外科醫生警告，身體若出現3種瘀青，可能是肝腎出現危機的警號。

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台灣外科醫生陳榮堅在Facebook專頁指出，身體若無任何外傷，卻因不明原因出現瘀青，在7-10日内若沒有消退，則是不正常警訊。另外，一般瘀青在消退時範圍會擴大、顏色變淺，若範圍擴大同時顏色沒有變淺，也是身體出現問題的徵兆。

醫生再指出，身體出現不明瘀青，常見原因是缺乏維他命C、K，或正服用某些藥物如血壓藥、心臟藥等所致。但嚴重者可能存在肝臟、腎臟機能問題，甚至是肝硬化、體内感染導致凝血因子異常所造成的瘀血。陳醫生更舉例，曾有一名患者身上出現不明瘀青，抽血檢查後確診罹患白血病。因此，醫生勸諭市民若發現身體不明瘀青異常，必須就醫檢查。

肚臍周圍瘀青反映肝硬化或罹癌

台灣肝膽腸胃科蕭敦仁醫生也曾在《健康2.0》節目指出，肚臍旁出現瘀血，臨床上常見於「壞死性急性胰臟炎」。因胰臟的消化酵素一旦侵蝕組織，就會造成出血，一路延上到肚臍。而肚臍作為腹腔内的圓形韌帶，旁邊一旦出血，就會向外擴散，造成肚臍旁的瘀青。

但此現象也有更嚴重的例外。醫生提及，曾有兩名患者因腹痛求醫，二人肚臍旁均出現不明原因的瘀青。在經過血液、超聲波及電腦斷層檢查發現，二人已是肝癌末期及肝癌中期，且伴有腫瘤破裂跡象；其中一人最終更不幸離世。

蕭醫生對此解釋，肝臟製造凝血因子，假設發生肝硬化，脾腫大將進一步侵蝕血小板，身體凝血功能受損。凝血因子及血小板不足，肝硬化患者體内就會不斷出血，不僅肚臍附近有瘀血，甚至刷牙時也會流血，因此務必要重視。

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責任編輯：羅嘉欣