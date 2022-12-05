【港媽創業】製衣採購裸辭創業開水果網店　港媽：見證孩子成長才是無價寶

▲ 為了見證兩位兒子的成長，王嘉雯（Kaman）便辭去發展理想的製衣採購工作，開設網上生果店葉宗記。(湯致遠攝)

「媽媽要把子女及家庭放在首位，事業只屬其次。」人氣網上生果店葉宗記創辦人王嘉雯（Kaman）道出6年前創業的初心。

以前從事製衣採購的她，早出晚歸的工作令她無法陪伴兩位兒子，於是決定辭職做全職媽媽。因想賺一點生活費便開設網上生果店，貪其工作具彈性方便照顧家庭，後來生意愈做愈好，疫情下銷售額更升一倍，但卻堅決維持小本經營不作擴充，因要以照顧兒子行先。

「每個人只有一次童年，我想見證他們成長，這才是無價寶。」6年後，Kaman亦不忘創業的初心。

▲ 王嘉雯（Kaman）說每個媽媽都應該有Me Time，她說：「可以叉電及休息一下，因身心健康對自己和身邊的人都非常重要。我的Me Time會做Facial、按摩、修甲、畫畫及煮嘢食，或者到Cafe飲杯咖啡及同好朋友食餐飯，都可以減壓。」(湯致遠攝)

從前是做製衣採購的Kaman，工作時間經常日夜顛倒。「我在一間歐洲公司工作，業務遍布荷蘭、法國、意大利及挪威等國家，我要跟當地同事聯絡，因為時差關係，我經常做到凌晨十二時才收工。我還要經常出Trip，一飛便最少兩星期。」

大仔及細仔分別於2013年及2015年出世，Kaman堅持餵人奶，她笑說每次出Trip都要帶備揼奶器。「我試過在外地的飛機及火車內揼奶，其實都幾狼狽。」

兩個兒子漸漸長大，Kaman不想再把湊仔責任交到長輩及外傭姐姐身上，於是便辭職成為全職媽媽。

▲ Kaman一家四口感情很好，她很感謝丈夫一直的支持及包容，令她無後顧之憂去做自己喜歡的事。(湯致遠攝)

走入果欄取經

湊仔生活忙碌，Kaman很難抽時間購物，故此衣服及日用品都在網上訂購，當時她靈機一觸，忽然有創業的念頭。「自己是一個坐不定的人，又不想跟社會脫節，覺得開網店是一個很好的選擇，因為工作時間具彈性方便湊仔。」

當時她從水果、餸包或湯包網店中三選一，後來她選定開水果店，因取易不取難。「我老爺在果欄做水果批發生意，我對水果都算有少少認識，不過老爺主要做內地水果，跟我做日本或外國水果不同。而且在籌備期間，老爺要做膝蓋手術需休息一個月，故此我一個人走到果欄取經及搵資料。」一切準備就緒，葉宗記於2016年7月開業。

▲ Kaman定時會為獨居長者送上水果，更會與家人一起參與。(被訪者提供)

萬事起頭難，Kaman說當時品牌太新並無人認識，曾試過一天零生意額。而且更曾因跟客人溝通不足，被對方在電話中鬧足一小時。「有個客訂了一籃生果，送到上門後，他打電話投訴生果有點生仍未熟透，由於當晚宴客故他立即落樓下超市買生果。我向他解釋選擇未熟的生果，是希望就算擺多幾天都可食到。其實這都只怪我不主動了解客人所需，這亦給我上了寶貴的一課。」

可謂不鬧不相識，這位客人現在已成為Kaman的熟客，經常向她訂貨。

疫市銷售額升一倍

經過一番努力，Kaman憑口碑建立信譽，生意逐漸上升，疫情下生意額更錄得一倍的增長。能逆市向上的原因，她自言很着重了解客人所需。「他們經常問我意見，曾有位孕婦問有甚麼水果適合她食，又有客人想送果籃給在醫院的朋友，想知手術後應食甚麼水果，這些問題我都盡量一一回答。」

Kaman明白因得到客人支持才令水果店能走到今天，疫情下她便發揮守望相助的精神。「今年第五波爆發初期，內地蔬菜供應量大減，大家都怕無菜食。當時我有一批歐洲蔬菜，便自製蔬果盒送給20位熟客，裏面有荷蘭及法國蔬果及沙律菜，以及一些日本水果，希望為他們送上祝福。」

不只為客人設想，Kaman亦充滿愛心，定期會向獨居長者派水果。在剛過去的中秋節，她便帶兩個兒子到特殊學校探訪及送上應節水果。「任何人都應該回饋社會，幫助有需要的人。」

▲ 第五波疫情爆發初期，內地蔬菜供應量大減，Kaman便向熟客免費派發蔬菜包，以解燃眉之急。(被訪者提供)

不忘初心拒絕擴充

她工作繁忙，如何分配照顧兒子的時間呢？「我工作時間由凌晨12時至清晨，回家睡覺至中午便湊兩個仔放學，午飯後陪他們做功課及溫書。晚上9時兒子瞓覺後，我便開始工作了。」

忙碌的生活，Kaman自言辛苦卻覺得很值得。「創業至今6年，很慶幸網店的彈性工作時間令我可照顧屋企人，能夠見證兩個仔很多第一次，就算辛苦也是甜蜜的。」

現在葉宗記發展已具一定規模，Kaman有聘用司機團隊及員工應付繁重的工作，問到會否擴充或開設門市，她說暫時不會考慮。

她說：「我辭職就是想陪兩個仔成長，開水果網店只是想賺取一點生活費，若擴充需要花大量時間，便有違我創業的初心，始終媽媽要把家庭放在第一位，這個是我一直的堅持。」

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作者：招美寶