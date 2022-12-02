【選管會】新任主席陸啟康：冀日後選舉更人性化　研究修改選舉指引

▲ 高等法院原訟法庭法官陸啟康，9月1日接任選舉管理委員會主席。（選舉管理委員會提供）

新任選舉管理委員會主席陸啟康表示，本月18日立法會補選已準備就緒，希望屆時事事順利，但不會預計今次點票需時多久。他又指，正研究改善日後選舉流程，冀變得更有效率和人性化。

陸啟康上任3個月後與傳媒會面，他表示，正專注辦好未來兩場選舉，即本月18日立法會補選，以及下月舉行的鄉郊代表選舉。對於今次立法會補選，目標完成點票和公布結果的時間，他表示，不會作出預計，但相信不及上次特首選舉時的速度。

選舉並非「鬥快遊戲」 修改指引未有具體方向

他表示，點票須於合理時間內完成，但強調選舉並非「鬥快遊戲」或賽跑，最重要是結果必須準確，擔心一旦訂下時限，會給予工作人員錯誤指標。變相只追求快速，認為這並非健康情況。他又解釋，上次特首選舉的選票，只有「支持」和「不支持」兩個選項，但今次要「6揀4」，不能夠用人手點算，亦要處理並非剛好投4人的問題選票。

陸啟康又表示，會跟進過去3場選舉的經驗和建議，研究改善日後選舉流程，希望變得更有效率和人性化。他透露，包括探討現時選舉指引、選舉法例，是否容易令參選人犯下無心之失，但必須檢視若放鬆相關規定，會否與「公平、公正、誠實」原則有衝突，強調要小心處理。

現任特首李家超競選期間，未有按選舉規例及時申報選舉廣告資料，他早前入稟高等法院，申請免除刑罰獲批。被問到事件是否研究方向之一時，陸啟康回應指，不評論個別個案，亦未有具體研究方向，形容本港的選舉法例，比較複雜但仔細，檢討工作要小心進行，未來會與曾參與選舉的人會面，檢視現行規定會否太「離地」。

研縮短投票時間 會諮詢公眾和立法會

其他調整措施方面，被問到會引入哪些電子機器時，陸啟康表示，目前正專注專未來兩場選舉，暫時未進行相關討論，但強調考慮時亦要顧及資源運用情況。至於投票時間，他則表示，會研究是否需要縮短，會諮詢公眾和立法會意見。

對於未來會否容許境外投票，陸啟康則解釋，這涉及投票政策，並非選管會可以決定，強調牽涉很多問題，包括本港選舉法例可否在境外執行等，需要有關部門檢視。

至於現屆區議會任期將於明年底屆滿，陸啟康指，知道政府正就地區行政進行檢討，選管會將密切留意發展和跟進。

自言身份如「球證」須慎言 拒評立會選舉投票率低

被問到日後選民進入投票站，可否戴上特定顏色的口罩？陸啟康回應指，正專注未來兩場選舉，未有思考有關問題，現階段未能回應。他續指，雖然自己要處理選舉事宜，公眾會認為他已經是政治人物，但重申自己是以球證身份，而非球員進入球場，強調必須慎言。

他形容：「例如歐洲足球和南美足球的風格，若我表態喜歡哪種風格，之後吹一場西德（德國）對阿根廷的賽事，外界會質疑我偏幫某一隊。」

另外，上屆立法會選舉投票率低，「球證」又會如何看待「入場人數」？他則指，球證不會就入場人數給意見，而人數亦受「戲碼」等因素影響，只能說：「多些人到場看比賽，球證一定吹得開心一些。」

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記者：胡偉明