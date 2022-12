《變形金剛：狂獸崛起》最新預告曝光　特種變形勇士登場

▲ 《變形金剛:狂獸崛起》

《變形金剛》(Transformers)系列最電影《變形金剛:狂獸崛起》(Transformers: Rise of the Beasts)在今日(12月2日)發放最新前導預告片。

今次由 《王者之後:重拳復仇》(Creed II)導演史提芬卡普(Steven Caple Jr.)執導,由《哥斯拉II:王者巨獸》(Godzilla: King of the Monsters)安東尼雷莫斯及《猶大與黑色彌賽亞》(Judas and the Black Messiah)多美妮費舒伯克主演。

今次故事背景為在1994年,除博派、狂派變形金剛外,這次加入《特種變形勇士》(Beast Wars)元素,有「密斯武」(Maximals)、巴達干(Predacons)與龍頭部隊(Terrorcons)等三個派系的變形金剛,在前導預告片可以見到奧狄武(Optimus Primal)、捷達(Cheetor)等變形金剛登場。

影片將在明年6月上映,為《變形金剛》新三部曲的首部曲。

