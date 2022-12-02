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《變形金剛：狂獸崛起》最新預告曝光　特種變形勇士登場

娛樂 19:06 2022/12/02

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《變形金剛：狂獸崛起》

《變形金剛》（Transformers）系列最電影《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts）在今日（12月2日）發放最新前導預告片。

今次由 《王者之後：重拳復仇》（Creed II）導演史提芬卡普（Steven Caple Jr.）執導，由《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）安東尼雷莫斯及《猶大與黑色彌賽亞》（Judas and the Black Messiah）多美妮費舒伯克主演。

今次故事背景為在1994年，除博派、狂派變形金剛外，這次加入《特種變形勇士》（Beast Wars）元素，有「密斯武」（Maximals）、巴達干（Predacons）與龍頭部隊（Terrorcons）等三個派系的變形金剛，在前導預告片可以見到奧狄武（Optimus Primal）、捷達（Cheetor）等變形金剛登場。

影片將在明年6月上映，為《變形金剛》新三部曲的首部曲。

最新影片推介：陳山聰專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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