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【新店開張】國泰首間實體店登陸太古城 店內購物可賺取里數

休閒消費 12:42 2022/12/03

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國泰宣布首間國泰實體店於香港太古城中心隆重開幕，為顧客及會員提供嶄新的線上線下的多重購物體驗。新店全新獨有的購物空間，是因應顧客整個購物體驗而去精心考量及設計，包括產品策展、國泰品牌商品創作、靈活的付款方式及多點配送服務。

實體店展示的產品類型十分豐富，一系列國泰品牌商品包括推出國泰 X Start From Zero特別版升級再造備餐間收納箱以及國泰聖誕主題產品﹑具標誌性的飛機師帽﹑品牌聯乘系列等等。

最新影片推介︰

顧客只需透過四個簡易步驟，便能輕鬆體驗全新國泰購物體驗。首先登入「國泰」手機應用程式並進入購物頁面，掃瞄店內心水貨品的二維碼，立即為顧客展示產品的資訊，然後便可以把產品加入購物車。付款方面提供了幾個方式給客人選擇，可以「亞洲萬里通」里數、現金或「里數加現金」組合付款，靈活有彈性，最後便可選擇送貨服務或於店內自取也可。

此外，顧客於店內購物更可賺取里數。國泰會員每消費低至港幣4元便可賺取1里數，使用渣打國泰Mastercard® 每消費港幣2 元更可額外賺取 1 里數。為慶祝實體店開幕，國泰將送出總數高達600萬里數獎賞。

顧客凡於今年内親臨實體店消費將有機會獲得額外高達3，000 里數獎賞；而由即日起至明年1月3日累積消費金額最高的三位顧客將會獲得額外100，000 里數獎賞。

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責任編輯︰陳珈希

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