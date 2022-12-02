【運動戒煙】輪羽銅牌陳浩源慶幸從沒吸煙助渡過困境　籲煙民以運動代替吸煙

▲ 陳浩源笑言自己曾因外表關係被誤會是煙民，但實際上他從小到大都從沒吸煙。（資料圖片）

「我很慶幸（我的）人生是沒有吸過一支煙，令我相對容易渡過困境。」香港「輪羽一哥」、東京殘疾人奧運會男子WH2級輪椅羽毛球銅牌得主陳浩源，過去曾因外表關係被誤會是煙民，事實上他從沒吸煙，他更意想不到此良好習慣，有助加快之後遇上車禍後的截肢復原過程。他又鼓勵市民透過做運動釋放多巴胺、安多酚等，代替尼古丁所產生的愉悅感。

「小時候有人說吸煙會令到手指及牙齒變黃，所以我未曾吸過一支煙。」陳浩源接受香港吸煙與健康委員會訪問時，笑說自己外表關係，令人誤會他是煙民，但他是十分抗拒煙味。他更感恩由小到大從沒吸煙，憶述約22歲時遇上一場嚴重車禍，導致截肢失去左腿，幸好他在醫院留醫治療的復原時間比一般人快，引述當時醫生的說法是「幸好你人生中沒有吸過煙，使傷口復原速度較快」。陳浩源說：

你不知道意外什麼時候來，只能在當下培養一個好習慣，即使在意外發生時身處於一個最壞的環境中，仍有較好的條件復原。

他指，運動員需要嚴控飲食習慣以維持體格，例如戒糖及澱粉質，「吸收糖份和吸煙一樣都會成癮，戒的過程亦會遇到很多障礙，包括心魔、朋輩誘惑等，但只要每天堅持克服，持之以恆，便能自然培養出習慣，成為生活的一部分，之後即使給你美味可口的糖水，你都沒有興趣。」

陳浩源推薦做運動是一個分散注意的好活動，尤其面對戒癮過程中的心魔障礙。他表示，不少人因為釋放工作壓力而選擇吸煙，希望透過煙草中的尼古丁刺激產生愉悅感，但其實做運動時腦部釋放荷爾蒙，例如多巴胺、安多酚等，能夠改善情緒，多巴胺影響腦中「獎賞路徑」，傳遞使人愉悅的感覺，同時減低壓力，改善血液循環和睡眠質素。他強調做運動不但促進思想變得正面，當看到自己身型時，「不止開心，更獲得滿足感」。

他同時稱讚各界在香港控煙40年來的努力，並指出「過去二十多年許多大型賽事，特別體育盛事再沒有煙草商參與，這是做得最好的地方。」他提及回顧香港過往大型體育賽事中，例如網球、桌球等國際級比賽等，曾時常看到許多植入式煙草廣告，煙草商通常以贊助為名、宣傳為實，透過體育賽事中廣告淡化吸煙對健康的影響。陳浩源認為香港在運動禁煙方面下了決心，讓健康運動與危險健康的吸煙行為脫勾。他續稱，運動員作為市民的榜樣，與煙草劃清界線會對教育作出很大貢獻，尤其杜絕小朋友產生錯誤想法，將健康的運動與不健康的煙草產品扯上關係。

香港自80年代起，逐步限制煙草產品贊助，包括禁止煙草業贊助體育項目及歌星音樂錄像。然而，現時在海外地方仍容許煙草商贊助體育活動，不但利用冠名贊助名義於羽毛球賽事上增加曝光，亦招攬不少8至18歲兒童培育羽毛球運動員，在培訓及參選過程讓學員穿上煙草商商標的衣服，目的為宣傳煙草。陳浩源呼籲市民儘早戒煙，遠離煙草，建立良好的生活習慣。

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責任編輯：馮琪雅