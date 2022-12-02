80歲夏里遜福老而彌堅　福伯繼續揮鞭演《奪寶奇兵之命運時鐘》

▲ 《奪寶奇兵之命運時鐘》

80歲的福伯夏里遜福（Harrison Ford）老當益壯，繼續可以拍動作片，招牌作《奪寶奇兵》第5集《奪寶奇兵之命運時鐘》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）將於明年上映，最新預告曝光。

今次由曾拍《盧根》（Logan）的James Mangold執導，史提芬史匹堡（Steven Spielberg）退居改任監製。這次時間背景為1969年，劇情講前納粹黨羽操控美國登月計劃的陰謀。影片將於明年6月上映。