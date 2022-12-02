80歲夏里遜福老而彌堅 福伯繼續揮鞭演《奪寶奇兵之命運時鐘》 娛樂 19:34 2022/12/02 分享： 分享： 熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩 ▲ 《奪寶奇兵之命運時鐘》 80歲的福伯夏里遜福（Harrison Ford）老當益壯，繼續可以拍動作片，招牌作《奪寶奇兵》第5集《奪寶奇兵之命運時鐘》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）將於明年上映，最新預告曝光。 今次由曾拍《盧根》（Logan）的James Mangold執導，史提芬史匹堡（Steven Spielberg）退居改任監製。這次時間背景為1969年，劇情講前納粹黨羽操控美國登月計劃的陰謀。影片將於明年6月上映。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園 體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】 23:34 2022/12/01 【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園 體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】 【新加坡直擊】迪士尼舉行亞太區內容發佈會 《白雪公主》+《小魚仙》+《阿凡達》預告片曝光 18:40 2022/11/30 【新加坡直擊】迪士尼舉行亞太區內容發佈會 《白雪公主》+《小魚仙》+《阿凡達》預告片曝光 【新加坡直擊】逾50部新作迎迪士尼100歲 《蟻俠3》+《星戰》+《玩轉腦朋友2》陸續登場 23:45 2022/11/30 【新加坡直擊】逾50部新作迎迪士尼100歲 《蟻俠3》+《星戰》+《玩轉腦朋友2》陸續登場 古天樂《明日戰記》Netflix上架 世界各大城市設大型戶外廣告 今日 16:41 古天樂《明日戰記》Netflix上架 世界各大城市設大型戶外廣告 你可能感興趣 【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園 體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】 23:34 2022/12/01 【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園 體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】 【新加坡直擊】迪士尼舉行亞太區內容發佈會 《白雪公主》+《小魚仙》+《阿凡達》預告片曝光 18:40 2022/11/30 【新加坡直擊】迪士尼舉行亞太區內容發佈會 《白雪公主》+《小魚仙》+《阿凡達》預告片曝光 【新加坡直擊】逾50部新作迎迪士尼100歲 《蟻俠3》+《星戰》+《玩轉腦朋友2》陸續登場 23:45 2022/11/30 【新加坡直擊】逾50部新作迎迪士尼100歲 《蟻俠3》+《星戰》+《玩轉腦朋友2》陸續登場 夏里遜福 史提芬史匹堡 監製 導演 荷里活 電影 動作片