80歲夏里遜福老而彌堅　福伯繼續揮鞭演《奪寶奇兵之命運時鐘》

▲ 《奪寶奇兵之命運時鐘》

80歲的福伯夏里遜福(Harrison Ford)老當益壯,繼續可以拍動作片,招牌作《奪寶奇兵》第5集《奪寶奇兵之命運時鐘》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)將於明年上映,最新預告曝光。

今次由曾拍《盧根》(Logan)的James Mangold執導,史提芬史匹堡(Steven Spielberg)退居改任監製。這次時間背景為1969年,劇情講前納粹黨羽操控美國登月計劃的陰謀。影片將於明年6月上映。