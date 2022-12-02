【性侵女童】積犯非禮女童判囚6年4個月　法官促當局積極跟進法改會就兒童性罪行建議

▲ 積犯性侵女童於高院被判監6年4個月。資料圖片

曾有多次非禮11至13歲女童紀錄而被判監的43歲積犯，出獄後1年多重蹈覆轍，尾隨11歲穿校服女童回家途中，在大廈走廊箍女童頸部及用手肘壓其胸，於女童驚慌大叫下敗走。涉案積犯早前於高等法院承認非禮罪，今(2日)被判監6年4個月。法官指被告犯案目標為11至13歲穿校服女童，加上被告為慣犯，每次出獄後不久便犯案，精神報告指被告患戀童癖，重犯風險非常高。法官得知法改會已建議就性侵13及16歲以下兒童，提高最高刑罰至14年，敦促當局積極跟進有關建議。

被告張國業（43歲），案發時無業，早前承認1項非禮罪，控罪指他於2019年11月5日，在葵涌區一建築物升降機大堂猥䙝犯侵11歲女童X。

法官判刑時指，被告過往有共11項刑事紀錄，其中5項涉及非禮及相關罪行，被告每次均以11至13歲穿校服女童為目標，惟每次出獄兩周至半年後便再犯案，本案則於出獄1年多後干犯。

法官引述被告精神科報告指，被告對11至13歲女童性沉迷逾20年，被告患混合型性障礙及多重性癖好障礙，包括戀童癖及施虐癖等。案發當天居住於更生之家的被告因社監放假，遂出外尋找目標，建議被告接受精神及心理治療。

法官指被告於2014年被判監時，當時法官關注立法機機關保障年幼女童性侵問題。據控方提交之報告，法改會於2016年至2022年5月，其中就涉及兒童及精神缺損人士的性罪行發表諮詢文件，建議立法針對性侵13歲或16歲以下兒童提出新罪行，並將最高刑罰由10年提高至14年等，並已將建議提交保安局考慮。法官敦促有關當局積跟進及實施相關建議。

法官指雖然被告曾承諾不再犯案，但被告每次出獄後不久便重蹈覆轍。被告於出獄後1年才犯下本案，只因社監正值放假，被告乘時偷走外出尋找目標犯案。

法官指被告重犯風險非常高，即使過往以10年為判刑起點，亦沒有警惕作用，法官表示擔憂被告出獄後或再犯，惟不能以此加刑。法官考慮到事主年幼，被告為慣犯及有戀童癖，針對11至13歲女童為性侵目標等，均為加刑因素。法官指本案案情不及過往嚴重，基於其犯案行為而判刑，以9年半為判刑起點，認罪減刑至6年4個月。法官冀被告出獄後接受相關治療，不再干犯同類性質罪行。

案情指，11歲女童X放學後乘搭升降機回家，遭被告尾隨步出升降機，X於走廊突然遭被告從後箍頸，並用手肘按壓胸部，X並感到被告擬把她拖走，被告於X呼叫下敗走。X回家後告知母親，母親返家後報警，事後X喉部泛紅。警方經調查後於2021年1月，於一更生之家拘捕被告。警誡下被告承認案發日獨自徘徊「睇女仔」，他覺得X很吸引，並稱非禮X後覺得很刺激。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧