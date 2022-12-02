【中年好聲音】傷殘人士柳冕鼓勵同路人　前商人感愧對家人爆喊

▲ 《中年好聲音》

由車婉婉任主持，Maria Cordero（肥媽）、張佳添、伍仲衡、林志美、周國豐當評審團的TVB綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，上周奪得5盞燈爆分數的顏志恆及鮑聖光備受網友熱捧。

官方YouTube Channel「TVB 綜藝」上載了顏志恆深情演繹《一首歌一個故事》及鮑聖光大晒靚聲獻唱《倩影》的影片，分別吸了約15.9萬及16.6萬的觀看次數（數據截至12月2日早上9時）。

兩段影片合計共吸約32.5萬觀看次數，畀Like次數則分別是約1.9千次及1.8千次，兩段影片齊登上YouTube熱門影片。

▲ 柳冕鼓勵同路人追夢。

鼓勵身邊人

在周日（12月4日）播出的最新一集，47歲柳冕是位四肢傷殘人士，他鼓起勇氣、坐着輪椅參賽，目的是想以身作則鼓勵同路人。

他說：「突然一個交通意外，令到四肢傷殘，真係好殘忍。喺機緣巧合之下，一隊義工Band隊教我唱歌，我係用咗5年時間，個丹田先識郁得番，係音樂帶番我出嚟，我哋殘嘅都可以追夢架，唔好放棄自己！」

柳冕深情獻唱《無言感激》，伍仲衡被他充滿生命力的演出打動：「你畀到我感覺係講緊一個故仔，我記得你講過想做一個榜樣，想話畀人聽任何人都可以追尋夢想。」

▲ 陳敬賢曾經北上創業，可是最終變得一無所有。

肥媽不停拭淚

這集另一洋蔥位，要數到46歲前商人陳敬賢「高山低谷」的經歷。陳敬賢獻唱呂方的《流浪花》，他的歌聲充滿着感情與故事，原來他20多年前曾北上創業打拚，並創出一番新天地，高峰時每月生意額曾高達3,000萬，惟後來生意遇上阻滯，最終變成一無所有。

他流下男兒淚說：「最傷心係畀咗好大遺憾我屋企人，佢哋明明有個好好嘅起跑線，但係我做得唔夠好……其實之後嗰10年我都好Down，好封閉自己，係音樂帶番能量畀我。」

車婉婉及肥媽被他背後的故事所感動，全程拿着紙巾不停拭淚，肥媽寄語他說：「要信呢個世界係圓，記得有個睇相佬同我講，人十年一個大運，你都行咗十年衰運，冇得再衰啦。」

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