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【百萬同居計劃劇透】第1集劇情預告　燈仔獲霍姐邀請參加特別工作計劃

娛樂 20:18 2022/12/02

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

《百萬同居計劃》

ViuTV原創劇《繩角》大結局後，下周一（12月5日）起，由教主盧瀚霆 (Anson Lo)、徐㴓喬 (Asha)、魏浚笙 (Jeffrey)、黃德斌、簡慕華、練美娟、鄧麗英等主演新劇《百萬同居計劃》接棒。

故事講述女強人「黑寡婦」霍姐 (簡慕華飾) 邀請斜槓族燈仔 (盧瀚霆飾)、初戀蕭遙 (黃德斌飾)、下屬阿包 (徐㴓喬飾) 等參加「百萬同居計劃」，他們只要搬進她的豪宅一起同居生活半年，就可以每人獲取一百萬獎金！ 

    點擊圖片放大
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第1集（5/12）

斜槓青年燈仔精通各項技能，工作一單接一單。

燈仔在接送服務裡遇上了新晉時裝設計師阿包、在車房遇上蕭遙夫婦，又在餐廳遇上獨自慶祝生日的女強人霍姐，但他並不知道這群人的命運在日後將互相牽連。 
 
燈仔被大聖爺追債，慌亂之中逃到霍姐的公司裡假裝應徵模特兒，卻被霍姐認出。

霍姐勒令公司的同事加班趕工，設計師們怨聲載道，同事Lucky認為霍姐心理變態。

霍姐孤單一人，家裡忽然停電，怎料到來維修的工人又是燈仔，霍姐突然向燈仔提出一個半年賺取一百萬的特別工作邀請。

最新影片推介：陳山聰專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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