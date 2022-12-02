崇光聯乘新加坡人氣藝術家SLIMY ODDITY　推出聖誕精品分享愛【內附詳情】

距離聖誕只剩不足一個月，崇光將於2022年12月5日至2023年1月3日期間，再度與新加坡人氣藝術家「SLIMY ODDITY」聯乘合作推出Love is Giving限量別注精品，集合主角SLIMY、ODDITY及其一眾好友，全力發放愛與正能量，一同歡度佳節。

推廣期間亦會舉行幸運遊戲、慈善義賣、SLIMY ODDITY Instagram Filter遊戲等連串精彩活動，於節日散播歡欣喜悅。

1.SOGO Rewards會員專屬優惠

SOGO Rewards會員於推廣期內凡於店內購物，即可於銅鑼灣店G/F或尖沙咀G/F以優惠價換購SOGO X SLIMY ODDITY獨家聯乘精品如下：

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2. 參加幸運遊戲

SOGO Rewards會員凡於崇光銅鑼灣店購物滿1,200元，即可於銅鑼灣店G/F參加幸運遊戲1次；而滿1,800元更可參加幸運遊戲2次，有機會贏取不同獎品，包括崇光購物禮券、「SLIMY ODDITY」獨家聯乘系列精美禮品及SOGO Rewards額外積分等。

3.慈善義賣傳揚關愛

顧客凡以慈善價179元購買崇光與「SLIMY ODDITY」聯乘推出的限定「暖Love Love」披肩，崇光將捐出50元予「願望成真基金」，藉著佳節分享温暖、分享愛！

▲ 「暖Love Love」披肩

4. Instagram Filter遊戲

此外，「SLIMY ODDITY」特別為今次與崇光之聯乘企劃設計及推出Instagram主題Filter，參加者挑選該Filter後創作IG Story，並上載至個人公開帳戸，加上@sogohongkong標籤及追蹤sogohongkong ，崇光將選出20名表情最豐富之參加者送出500元崇光購物禮券。

另外，所有參加者只需慿Slimy Oddity Filter創作之IG Story，並出示已讚好SOGO Hong Kong IG內相關活動的貼文，即可到崇光銅鑼灣店G/F或尖沙咀店G/F換領SOGO x SLIMY ODDITY的無痕可擦筆1支，名額有限，送完即止。

5. SLIMY ODDITY別注動態貼圖

「SLIMY ODDITY」精心設計了9款可愛的獨家動態貼圖，可供下載至WhatsApp及Signal使用。

聖誕節期間記得下載向親朋摯愛分享喜悅，傳遞暖意。

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