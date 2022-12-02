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【疫苗接種】疫苗接種總劑次突破2,000萬　楊何蓓茵：一老一幼仍然大落後

社會 21:11 2022/12/02

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疫苗接種總劑次突破2,000萬。（Facebook 楊何蓓茵 Ingrid Yeung）

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，新冠疫苗接種總劑次突破2,000萬，是香港疫苗接種史上一個新紀錄。現時，94.5%合資格市民已接種第1劑疫苗，92.8%合資格市民已接種第2劑疫苗，而累計有573萬人已接種三劑疫苗，佔合資格人口82.5%。

惟她表示，近期疫情升溫，確診數字再次重上1萬宗，本港抗疫工作未有鬆懈的本錢，「一老一幼」的新冠疫苗接種情況仍然大落後，只有約21%的3歲以下小朋友接種了第1針疫苗，至於80歲或以上長者，接種了第1針疫苗只有約72%，有關升幅已經明顯放緩。

楊何蓓茵又指出，自第五波疫情至今，已有10名11歲或以下確診新冠病毒的兒童離世，現時仍有確診小朋友正在深切治療部留醫，有關情況實在令人憂心。

她希望市民在抗疫之路持之以恆，特別關愛守護「一老一幼」，其中家長不要低估兒童在沒有疫苗保護下染疫的影響和後遺症，盡快為子女安排接種新冠疫苗；至於長者亦要按時接種所須劑量疫苗，以獲得全面的保護，應對病毒活躍的冬天。

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記者：黃穎津

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