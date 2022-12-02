【病房衝突】那打素醫院9旬新冠病人涉擅離病格　職員勸返起衝突雙雙報稱被襲

▲ 那打素醫院9旬新冠病人涉擅離病格，職員勸返起衝突雙雙報稱被襲。（資料圖片）

雅麗氏何妙齡那打素醫院今日（2日）公布一宗涉及職員和病人懷疑被襲擊的事件。

一名92歲男病人因確診新冠肺炎入住那打素醫院隔離病房，其間意識混亂需要使用約束物品。11月16日晚上，病人自行鬆脫約束物品並離開隔離病格，病房職員勸喻及安排病人返回病格並再次使用約束物品。其間，該名職員以及病人均懷疑被襲擊。

病房職員事後向病房經理報告事件。院方十分關注事件及展開調查，已將個案交由警方跟進，會配合警方調查。涉事職員現正休假。

醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，亦已向病人家屬講述事件經過，會繼續與他們保持密切溝通，提供所需支援。

醫院表示，非常重視病人安全，一向要求員工秉持嚴格的專業操守，如發現有任何不恰當行為必定會嚴肅跟進。

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記者：黃穎津