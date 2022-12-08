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【文化藝術】著名音樂家譚盾獲港府委任為「文化推廣大使」　任期5年

政治 16:08 2022/12/08

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著名音樂家譚盾獲港府委任為文化推廣大使。（網上圖片）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄委任譚盾為「文化推廣大使」，任期5年，由2023年1月1日起生效。

康文署表示，作為文化推廣大使，譚盾將會在港策劃大型藝術項目，並邀請本地藝術家參與其中，促進國際交流合作。他亦會協助本地年輕人才，除舉辦大師班外，亦會透過親自指導或推動與本港的大專院校交流合作，為香港年輕藝術人才搭建平台，建立國際視野；他還會藉參與國際會議，向世界展示香港中外文化薈萃的特質，弘揚中華文化，說好香港故事。
 
譚盾對於獲委任為文化推廣大使深感榮幸，他表示：香港是其心目中最多元文化的其中一個城市，在這個中西薈萃的都會，各種文化相互交流，相互融合。希望在將會到訪的每一個城市，與那裡的朋友和藝術家們分享，讓更多人了解香港，並來到香港親眼目睹這座城市的美麗，獲得鮮活的、充滿力量的靈感。

譚盾是國際著名華人作曲家、音樂家及指揮家，並於2013年獲聯合國教科文組織委任為全球親善大使，現為紐約巴德音樂學院院長和中國國家交響樂團榮譽藝術總監。譚盾多年來屢獲殊榮，包括格林美獎、奧斯卡金像奬和威尼斯雙年展終身成就金獅獎等。他曾指揮多個世界知名樂團，歷年創作百多部音樂作品。二○二一年，譚盾獲得香港教育大學榮譽博士學位。

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責任編輯：林曉君

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