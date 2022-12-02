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【強制檢測】48處納強檢　涉將軍澳新都城、上環帝后華庭等【附名單】

社會 22:16 2022/12/02

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

48處納強檢，涉將軍澳新都城、上環帝后華庭等。（曾耀輝攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月26日至12月2日期間，曾身處48個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月3或12月4日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 沙田駿洋邨駿逸樓
  • 天水圍天頌苑頌琴閣
  • 葵涌麗瑤邨貴瑤樓
  • 天水圍天恒邨恒智樓
  • 馬鞍山耀安邨耀平樓
  • 牛池灣彩鳳徑23號彩峰苑
  • 上環帝后華庭 1 座
  • 粉嶺昌盛苑昌靖閣
  • 鴨脷洲海怡半島怡韻閣
  • 屯門澤豐花園澤民樓
  • 將軍澳峻瀅 II 第 2 座
  • 馬鞍山錦英苑錦順閣
  • 油塘油麗邨碧麗樓
  • 元朗溱柏 7 座
  • 粉嶺粉嶺名都富臨閣
  • 天水圍天富苑善富閣
  • 沙田愉翠苑愉歡閣
  • 柴灣環翠邨利翠樓
  • 柴灣富怡花園 3 座
  • 元朗朗晴居 1 座
  • 西灣河康祥街 4 號太順樓
  • 將軍澳新都城 2 期 2 座
  • 大角咀維港灣 9 座
  • 上水旭埔苑漢湖閣
  • 柴灣杏花邨 46 座
  • 元朗朗景臺 1 座
  • 沙田沙田第一城 24 座
  • 青衣曉峰園 1 座
  • 馬鞍山翠擁華庭 8 座
  • 鰂魚涌栢蕙苑祥栢閣
  • 粉嶺綠悠軒 2 座
  • 大圍富嘉花園 1 座
  • 元朗 GRAND YOHO 8 座
  • 大圍美松苑樂松閣
  • 觀塘翠屏（北）邨翠楣樓
  • 筲箕灣峻峰花園 B 座
  • 觀塘功樂道79號鳳儀大廈
  • 黃竹坑惠福道 3 號珍寶閣
  • 荃灣福來邨永昌樓
  • 馬鞍山海栢花園 6 座
  • 深井浪翠園 1 座
  • 上水順欣花園 2 座
  • 鰂魚涌南豐新邨 6 座
  • 青衣美景花園 9 座
  • 荃灣環宇海灣 2 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 將軍澳唐明苑唐煌閣
  • 天水圍栢慧豪園 1 及 2 座
  • 將軍澳健明邨明域樓

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記者：黃穎津

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