【強制檢測】48處納強檢　涉將軍澳新都城、上環帝后華庭等【附名單】

▲ 48處納強檢，涉將軍澳新都城、上環帝后華庭等。（曾耀輝攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月26日至12月2日期間，曾身處48個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月3或12月4日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

沙田駿洋邨駿逸樓

天水圍天頌苑頌琴閣

葵涌麗瑤邨貴瑤樓

天水圍天恒邨恒智樓

馬鞍山耀安邨耀平樓

牛池灣彩鳳徑23號彩峰苑

上環帝后華庭 1 座

粉嶺昌盛苑昌靖閣

鴨脷洲海怡半島怡韻閣

屯門澤豐花園澤民樓

將軍澳峻瀅 II 第 2 座

馬鞍山錦英苑錦順閣

油塘油麗邨碧麗樓

元朗溱柏 7 座

粉嶺粉嶺名都富臨閣

天水圍天富苑善富閣

沙田愉翠苑愉歡閣

柴灣環翠邨利翠樓

柴灣富怡花園 3 座

元朗朗晴居 1 座

西灣河康祥街 4 號太順樓

將軍澳新都城 2 期 2 座

大角咀維港灣 9 座

上水旭埔苑漢湖閣

柴灣杏花邨 46 座

元朗朗景臺 1 座

沙田沙田第一城 24 座

青衣曉峰園 1 座

馬鞍山翠擁華庭 8 座

鰂魚涌栢蕙苑祥栢閣

粉嶺綠悠軒 2 座

大圍富嘉花園 1 座

元朗 GRAND YOHO 8 座

大圍美松苑樂松閣

觀塘翠屏（北）邨翠楣樓

筲箕灣峻峰花園 B 座

觀塘功樂道79號鳳儀大廈

黃竹坑惠福道 3 號珍寶閣

荃灣福來邨永昌樓

馬鞍山海栢花園 6 座

深井浪翠園 1 座

上水順欣花園 2 座

鰂魚涌南豐新邨 6 座

青衣美景花園 9 座

荃灣環宇海灣 2 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

將軍澳唐明苑唐煌閣

天水圍栢慧豪園 1 及 2 座

將軍澳健明邨明域樓

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記者：黃穎津