【強制檢測】48處納強檢 涉將軍澳新都城、上環帝后華庭等【附名單】
社會 22:16 2022/12/02
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月26日至12月2日期間，曾身處48個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月3或12月4日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 沙田駿洋邨駿逸樓
- 天水圍天頌苑頌琴閣
- 葵涌麗瑤邨貴瑤樓
- 天水圍天恒邨恒智樓
- 馬鞍山耀安邨耀平樓
- 牛池灣彩鳳徑23號彩峰苑
- 上環帝后華庭 1 座
- 粉嶺昌盛苑昌靖閣
- 鴨脷洲海怡半島怡韻閣
- 屯門澤豐花園澤民樓
- 將軍澳峻瀅 II 第 2 座
- 馬鞍山錦英苑錦順閣
- 油塘油麗邨碧麗樓
- 元朗溱柏 7 座
- 粉嶺粉嶺名都富臨閣
- 天水圍天富苑善富閣
- 沙田愉翠苑愉歡閣
- 柴灣環翠邨利翠樓
- 柴灣富怡花園 3 座
- 元朗朗晴居 1 座
- 西灣河康祥街 4 號太順樓
- 將軍澳新都城 2 期 2 座
- 大角咀維港灣 9 座
- 上水旭埔苑漢湖閣
- 柴灣杏花邨 46 座
- 元朗朗景臺 1 座
- 沙田沙田第一城 24 座
- 青衣曉峰園 1 座
- 馬鞍山翠擁華庭 8 座
- 鰂魚涌栢蕙苑祥栢閣
- 粉嶺綠悠軒 2 座
- 大圍富嘉花園 1 座
- 元朗 GRAND YOHO 8 座
- 大圍美松苑樂松閣
- 觀塘翠屏（北）邨翠楣樓
- 筲箕灣峻峰花園 B 座
- 觀塘功樂道79號鳳儀大廈
- 黃竹坑惠福道 3 號珍寶閣
- 荃灣福來邨永昌樓
- 馬鞍山海栢花園 6 座
- 深井浪翠園 1 座
- 上水順欣花園 2 座
- 鰂魚涌南豐新邨 6 座
- 青衣美景花園 9 座
- 荃灣環宇海灣 2 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 將軍澳唐明苑唐煌閣
- 天水圍栢慧豪園 1 及 2 座
- 將軍澳健明邨明域樓
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記者：黃穎津