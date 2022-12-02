【江澤民追悼會】全港學校須下半旗及師生默哀3分鐘　停辦慶祝活動僅畢業禮及頒獎禮可豁免

▲ 政府總部昨日（12月1日）下半旗。（梁偉榮攝）

前國家主席江澤民全國追悼大會將於下周二（12月6日）早上10時舉行，教育局要求所有提供本地課程的中小學及幼稚園，均須於追悼大會當日下半旗誌哀，並停辦所有慶祝活動，但畢業禮或頒獎典禮仍可舉行，學校亦應按情況安排師生在早上10時正起默哀3；國際學校及其他只提供非本地課程的學校如設有旗桿，亦須下半旗誌哀。

本地學校須辦默哀活動 國際學校如設有旗桿亦須下半旗

港府今日（2日）表示追悼大會當日，全港所有政府機構的國旗及區旗下半旗誌哀。教育局今亦向全港學校發信，列明提供本地課程的中小學（包括特殊學校）及幼稚園，均須在12月6日追悼大會舉行當日下半旗（包含國旗和區旗）誌哀，以及停辦所有慶祝活動，例如慶祝會、聯歡會等，但畢業禮或頒獎典禮仍可舉行；至於當日舉行的非慶祝性質的活動，當中不應包括娛樂及表演部分。

此外，上述本地學校應按本身的情況，安排師生於當天10時正起默哀3分鐘，與全國同胞一起參與悼念。教育局建議學校可及早規劃，安排師生收看追悼大會現場直播。

另外，如國際學校，以及其他只提供非本地課程的私立中小學及幼稚園備有旗桿，亦須下半旗誌哀，同時應按學校實際情況，安排默哀及停辦所有慶祝活動。

教育局亦指，學校須留意當日下半旗時，須根據《國旗及國徽條例》先將國旗升至桿頂，然後降至旗頂與桿頂之間的距離為旗桿全長的三分之一處；降下時，須先將國旗升至桿頂，然後再降下，並提供下半旗要求的參考資料。

江澤民周三（11月30日）逝世翌日，曾有部分大學自行下半旗哀悼。教育局最新致中小學通函指，除了12月6日的特別安排外，所有學校須如常升掛國旗及區旗，以及舉行升國旗儀式。

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責任編輯：馮琪雅