【二十大精神宣講】中央宣講團成員抵港　沈春耀進行首場宣講

▲ 全國人大常委會法工委主任沈春耀（左二）等人抵港，於會展中心作宣講報告。

學習貫徹二十大精神中央宣講團成員、全國人大常委會法工委主任沈春耀和全國政協經濟委副主任謝伏瞻，國務院港澳辦副主任楊萬明等一行今日下午到達香港。當晚，首場宣講在會展中心舉行，沈春耀作宣講報告，楊萬明致辭，中聯辦主任駱惠寧主持並講話。中央駐港機構、主要駐港中資企業和中央駐港新聞單位的幹部職工500餘人參加。

沈春耀作了二十大精神宣講報告，強調要深刻領會把握黨的二十大主題和主要成果，以及過去5年的工作和新時代10年偉大變革及其里程碑意義，要深刻認識開辟馬克思主義中國化時代化新境界的歷史責任和新時代新征程中國共產黨的使命任務，深刻把握全面建設社會主義現代化國家的目標任務要求，堅持黨的全面領導和全面從嚴治黨的新論斷新要求，以二十大精神為指引，不斷開拓香港工作新局面。

楊萬明在致辭中表示，港澳工作系統不僅自身要學習好宣傳好貫徹好黨的二十大精神，而且擔負着推動港澳社會深入學習宣傳貫徹二十大精神的特殊責任。我們一定要按照習近平總書記提出的「五個牢牢把握」和「全面學習、全面把握、全面落實」的指示要求，在學習領會上堅持全面準確、深入理解內涵、精準把握外延，做到既整體把握、全面系統，又突出重點、抓住關鍵。在貫徹落實上要緊密結合港澳工作實際，找準貫徹落實的結合點、切入點、着力點，真正見行動、見成效。

駱惠寧在主持講話中指出，中央宣講團來港宣講，充分體現了以習近平同志為核心的黨中央對香港「一國兩制」事業的高度重視，對中央駐港機構、中資企業的親切關懷。沈春耀主任的精采宣講，對於我們進一步加深對二十大精神的領悟，把思想和行動統一到二十大部署要求上來，把學習宣傳貫徹工作更好引向深入，具有重要引導和促進作用。要以此次中央宣講為契機，進一步貫徹落實好習近平總書記關於「全面學習、全面把握、全面落實」的重大要求，把學習宣傳貫徹二十大精神與深入貫徹落實習近平總書記7月1日在港重要講話結合起來，把總體把握二十大戰略部署與推進「一國兩制」實踐結合起來，把發揮中央駐港機構帶頭作用與激發社會各界主動性結合起來，學深悟透，學以致用，把學習宣傳貫徹二十大精神的成果，轉化為紮實推進自身工作的實際行動，進一步激發建設香港、貢獻國家的強大正能量。

12月3日，中央宣講團還將為香港特區管治團隊、社會各界繼續宣講二十大精神。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李勝君