【播錯國歌】亞洲健力錦標賽播錯「港獨」歌曲　奪金港隊代表首打「T字」叫停

▲ 港隊代表舉出「T字」暫停手勢。(亞洲健力聯盟 YouTube)

再有國際運動賽事發生播錯國歌事件，昨日(2日)於阿聯酋杜拜舉行的亞洲經典健力錦標賽，港隊代表摘金領獎時，大會疑將與「港獨」有關的樂曲誤當成中國國歌播放，運動員隨即按指引舉出以「T」字手勢示意出錯，大會隨後亦更正播出正確中國國歌。

由亞洲健力聯盟舉行的2022年亞洲經典健力錦標賽，於12月1日至7日在杜拜舉行，香港代表連煒楨於女子「所有年齡組別及體重級別47公斤」賽事奪得金牌。據聯盟上載的影片可見，在頒獎禮奏國歌時，大會播出錯誤歌曲，連煒楨亦感疑惑，並展示「T字」手勢示意暫停，大會隨後更正播出《義勇軍進行曲》，奏國歌環節繼續進行。

港協暨奧委會回應指，已與香港舉重健力總會了解情況，相關運動員和領隊在事件中作出適時並恰當的回應，在短時間內通知主辦機構作出更正。港協暨奧委會已責成舉重健力總會，向主辦機構及亞洲健力聯會詳細調查出錯原因，並向港協暨奧委會提交報告。

港協暨奧委會早前更新指引，列明若在賽事期間發現播放國歌或升掛區旗出錯，須以「T字」手勢向主辦機構示意反對，情況嚴重時需要離場。今次是指引列明後首次有運動員以「T」字手勢示意出錯。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒