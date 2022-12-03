【蘇施黃患癌】蘇施黃第二次化療後需留院　阿蘇樂觀面對逆境：衰完就好喇

▲ 蘇絲黃患大腸癌三期。

現年67歲的前商台主持蘇施黃（阿蘇），曾於2005年患乳癌，戰勝癌魔後繼續工作，如常享受人生。

她在9月26日入院做檢查，發現罹患大腸癌後即接受手術，後來在11月透露將進行首次化療。

阿蘇最近在個人YouTube頻道中透露自己接受首次化療後確診新冠肺炎，並在第二次化療後因情況不樂觀需留院。

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首次化療後沒有胃口

聲音變得沙啞的阿蘇稱接受首次化療當天後沒有太大感覺，後來第三天就出現狀況，「打晒針就冇作嘔的感覺，但去到第三日就真係唔係講笑，食少少嘢落去就控制唔到，直情係咁湧上嚟，但唔係大肚婆咁。」

她續指：「醫生都開咗止嘔藥，每日都食，係停止咗嘔，就完全唔開胃，淨係想食啲湯嘅嘢，我就飲石祟魚湯。兩禮拜唔易捱，因為我平時咁鍾意食嘢，我好鍾意食飯，但竟然見到飯係一啲都唔想食！」阿蘇又指自己除了喝石祟魚湯，也會在每天喝雪梨水。

▲ 阿蘇分享首次化療後的情況。（影片截圖）

確診新冠肺炎

接著，阿蘇向大家公開一個秘密，指自己進行口服化療的第二個星期尾確診新冠肺炎。

她稱自己的病徵不及嚴重咳嗽的金燕玲明顯，自己也沒有發燒、咳嗽兼且精神，她說：「真係感謝主，第一次化療後免疫力係冇咁低，咁到第二、三、四次免疫力愈來愈低，我宜家中咗，咁我之後化療咪唔使驚？起碼有兩、三個月唔使驚掛！」

由於她未有到過其他地方，因此便稱是金燕玲把新冠肺炎傳給她。 二人在確診後就分隔在不同的房間通電話。

曾患類風濕性關節炎

阿蘇回顧人生最痛苦的必定是拍攝TVB綜藝節目《蘇GOOD》的時候，當時蘇施黃患上類風濕性關節炎並且相當嚴重。

她說：「直情係唔可以瞓低，淨係可以挨住瞓，挨得耐又會痛醒。嗰時候又忙又多嘢做又唔夠瞓，手腳又痛到不得了，對腳又行唔到，擺落地都痛，就連扭開道門，揸筷子都做唔到。呢段時間真係最辛苦，但好彩因為好忙，應付工作唔得閒去理個痛。」

她指病情持續4至5年，並認為化療痛苦是簡單，並希望順利完成一連串化療。

接受第二次化療後需留院

阿蘇分享接受第二次化療後的病人餐是炸魚、薯條、奶茶。她指完成第二次化療一段時間後，手腳抽筋與不受控制、聲音變得沙啞、未能順利吞嚥藥物，醫生表示完全是接受化療後的副作用。

▲ 阿蘇在第二次化療後需留院觀察。（影片截圖）

醫生擔心阿蘇的喉嚨變腫而不能呼吸，故安排她聞氧氣入睡。豈料蘇施黃入睡期間含氧量兩度過低，醫生表示：「你插住兩度嘅氧氣，含氧量先得91，但係普通人係99。」所以，她需要留院觀察多一天。

阿蘇問醫生何解第二次化療後的反應比第一次嚴重，醫生就指是累積下來，好像「儲錢」般。阿蘇就相當樂觀，她說：「最緊要有心理準備，一次衰過一次，衰完就好喇，哈哈哈」。

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