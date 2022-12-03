【眼晴護理】男子新婚夜忘除隱形眼鏡　感染細菌眼球全白險失明【附配戴貼士】

▲ 男子新婚夜忘除隱形眼鏡，感染細菌眼球全白險失明。

配戴隱形眼鏡時間不宜過長，否則會後果可大可小。內地一名23歲男子在新婚之夜忘記除摘除隱形眼鏡，翌日醒來其中一隻眼睛失去視力，眼球全白，求醫發現受細菌感染，需移植眼角膜。

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綜合內地傳媒報道，山東濟南市一名23歲新郎在新婚之夜忘記摘除隱形眼鏡，直接睡覺，結果翌日醒來，發現其中一隻眼睛失去視力，連忙趕到醫院求診。

醫生發現男子的整個眼球變成瓷白色，經問診後得知，男子忙於處理婚禮，沒有注意手部衛生，加上新婚之夜忘記摘除隱形眼鏡，導致角膜出現嚴重的細菌感染，最終要進行角膜移植手術，才能保住眼球。

山東中醫藥大學附屬眼科醫院眼科主診醫生原越表示，配戴隱形眼鏡有不少隱患，因此盡量少戴，又建議一天不應戴超過8小時，睡覺前切記摘除隱形眼鏡。

隱形眼鏡一周不可戴5天

香港眼科醫學院前院長周伯展曾受訪指，隱形眼鏡被卡在眼皮其實有碎裂風險，如碎片殘留眼內，可刮傷眼睛，甚至引起細菌感染，導致眼部發炎。因此所有人都不應以手捽眼，尤其是配戴隱形眼鏡的人士。

以下是戴隱形眼鏡的一些建議：

一星期不可以戴5天，每天不可以戴10小時；

留意隱形眼鏡衛生乾淨；

配隱形眼鏡時，尋求視光師或相關專業人士的協助。

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責任編輯：羅嘉欣