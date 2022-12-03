【離開大台】黃嘉樂當人夫後離巢TVB　結束21年賓主關係：尋找更多機遇

▲ 黃嘉樂離開TVB。

現年43歲的黃嘉樂（Stephen）入行至今21年，過往因不時於TVB劇集演弟弟角色而被稱為「御用細佬」，嘉樂於昨晚（12月2日）突然宣布離巢大台。

他在帖文中有感而發，「感謝這二十一年伴我成長的一切，所有遇上的人和事都是我最好的收穫」。

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▲ 黃嘉樂離開TVB。（IG圖片）

黃嘉樂離開TVB

Stephen 於昨晚（12月2日）在社交平台上載一張獨照，宣布自己離開已工作21年的TVB：

感謝這二十一年伴我成長的一切，

所有遇上的人和事都是我最好的收穫。



跳岀舒適圈，尋找更多機遇，

迎接未來更多挑戰，

期待一個全新的自己💪🏻

他又用Hashtag表達心情：「#AbrandNewDay #感恩一切#人生有幾多個十年」。

自今年播出的古裝劇《痞子殿下》後，嘉樂在TVB尚有4套存貨尚未播出，包括：《旁觀者》、《OPM》、《法言人》、《本尊就位》 。

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曾歷低潮

Stephen自2001年參演TVB劇集， 於《金石良緣》、《鐵馬尋橋》、《點解阿Sir係阿Sir》等的作品令人留下印象。

他曾選擇改簽外面的經理人公司，拍了不少內地電影及劇集，後來於2014年重返TVB，後來在2015年拍《張保仔》時弄斷十字韌帶致停工1年多。

同年，黃爸爸因癌魔辭世，雙重打擊令他人生陷谷底，他接受TOPick訪問時曾說：「這一年可說人生最低潮時期，但亦因這經歷跟自己說要爭一啖氣，讓父親知道『我係得！』，報答父親的期望。我一直都想快點上位及賺多些錢，結果錢賺得不到，父親便過了身。」

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榮升人夫

Stephen 與攝影師女友江惠賢（Samantha）於今年8月19日結婚， 邀得一眾《鐵馬尋橋》的好友馬國明、林子善及反串的唐詩詠，再加上許家傑、楊潮凱、李天翔、陳偉洪等成為兄弟。

Stephen 在與Samantha拍拖5周年時求婚成功，在婚前婚後也大方在社交平台上放閃，令人羨慕！

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