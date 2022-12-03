  • 19°C
香港時間 : 20221203日 (週六) 12:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輕‧功】馮素波讚黎耀祥尊重長輩　視帝祥仔親背波姐上樓梯

娛樂 11:24 2022/12/03

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

（右起）黎耀祥、馮素波及《樂齡王國》另一主持 何飛鳳。

縱橫影視圈逾70年的馮素波 (波姐）在商業一台主持節目《樂齡王國》，本周的嘉賓是由初入行便與波姐合作的「三屆視帝」的黎耀祥。
 
波姐與祥仔的相識經過始於在90年拍攝《自梳女》，翌年他們又再度合作《大家族》一劇，原來當年拍《大家族》期間，波姐曾被馬騮咬傷送院，祥仔當時便陪同波姐入院並一直守候波姐身邊，波姐說：「這份關懷，我一直銘記於心。」

之後，即使祥仔到日本拍外景，也會特意將波姐喜歡吃的威化餅帶回港送給她，令她覺得二人這段感情十分難得，節目中，波姐感嘆說：「所以我記住黎耀祥記左幾十年，我好多謝你！」
 
祥仔亦指對波姐印象最深就是拍《大家族》時，當年二人一起與劇組飛抵馬拉拍外景，令二人變得更熟絡。及至今年，二人終於有機會再度合作，就是於5月時拍《輕‧功》。

《輕‧功》

不介意接演任何角色

節目上，二人預告這次演彼此守望相助的街坊，祥仔更透露戲中拍攝了親自背著波姐走樓梯一幕，他堅持不用替身，笑言當時曾跟攝影師說：「最好可以一take過，因為我最怕腳軟。」
 
波姐見證祥仔從演藝圈新人攀上三屆視帝事業高峰，但私底下，她亦見證祥仔待人接物並沒任何改變，波姐說：「佢現時的成就得來不易，但又好似得唔得到視帝都係咁平凡！」
 
雖然貴為三屆視帝，但祥仔說：「不介意接演任何角色，因為在不同的人生階段，也會有不一樣的經歷，在不同的年齡層，又會有新的體驗，以演出不同社會層面的反應。」最後，祥仔認為接演不同的角色，能令他更了解該人生階段的自己。

最新影片推介：陳山聰專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【拳王】視帝黎耀祥地獄式減肥操肌　56歲祥仔兩個月塑造鋼條身型【內附詳情】
13:21 2021/11/21
【拳王】視帝黎耀祥地獄式減肥操肌　56歲祥仔兩個月塑造鋼條身型【內附詳情】
【繩角】馮素波兩台同現身演Lokman嫲嫲　享受戲劇人生揚言要演到120歲
13:14 2022/11/16
【繩角】馮素波兩台同現身演Lokman嫲嫲　享受戲劇人生揚言要演到120歲
【踩過界II】馮素波從影70年看透生死　「波姐」走出喪夫痛過精采人生【有片】
12:39 2020/12/09
【踩過界II】馮素波從影70年看透生死　「波姐」走出喪夫痛過精采人生【有片】

你可能感興趣

【拳王】視帝黎耀祥地獄式減肥操肌　56歲祥仔兩個月塑造鋼條身型【內附詳情】
13:21 2021/11/21
【拳王】視帝黎耀祥地獄式減肥操肌　56歲祥仔兩個月塑造鋼條身型【內附詳情】
【繩角】馮素波兩台同現身演Lokman嫲嫲　享受戲劇人生揚言要演到120歲
13:14 2022/11/16
【繩角】馮素波兩台同現身演Lokman嫲嫲　享受戲劇人生揚言要演到120歲
【踩過界II】馮素波從影70年看透生死　「波姐」走出喪夫痛過精采人生【有片】
12:39 2020/12/09
【踩過界II】馮素波從影70年看透生死　「波姐」走出喪夫痛過精采人生【有片】
黎耀祥 馮素波 商業電台 萬千星輝頒獎典禮 電視劇 TVB

最高瀏覽

【癌症殺手】婦人確診胃癌三期半年離世　醫生揭長期吃1類食物出事【附防癌食物】
10:49 2022/12/02
【癌症殺手】婦人確診胃癌三期半年離世　醫生揭長期吃1類食物出事【附防癌食物】
【離開ViuTV】譚凱倫與ViuTV完約當自由人　Helen曾遭家暴入行不被媽媽支持
12:54 2022/12/02
【離開ViuTV】譚凱倫與ViuTV完約當自由人　Helen曾遭家暴入行不被媽媽支持
【性騷擾】南韓靚女YouTuber印度被當街非禮　慘遭咸豬手再幾乎被拉上車
12:46 2022/12/02
【性騷擾】南韓靚女YouTuber印度被當街非禮　慘遭咸豬手再幾乎被拉上車