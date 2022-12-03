【輕‧功】馮素波讚黎耀祥尊重長輩　視帝祥仔親背波姐上樓梯

▲ （右起）黎耀祥、馮素波及《樂齡王國》另一主持 何飛鳳。

縱橫影視圈逾70年的馮素波 (波姐）在商業一台主持節目《樂齡王國》，本周的嘉賓是由初入行便與波姐合作的「三屆視帝」的黎耀祥。



波姐與祥仔的相識經過始於在90年拍攝《自梳女》，翌年他們又再度合作《大家族》一劇，原來當年拍《大家族》期間，波姐曾被馬騮咬傷送院，祥仔當時便陪同波姐入院並一直守候波姐身邊，波姐說：「這份關懷，我一直銘記於心。」

之後，即使祥仔到日本拍外景，也會特意將波姐喜歡吃的威化餅帶回港送給她，令她覺得二人這段感情十分難得，節目中，波姐感嘆說：「所以我記住黎耀祥記左幾十年，我好多謝你！」



祥仔亦指對波姐印象最深就是拍《大家族》時，當年二人一起與劇組飛抵馬拉拍外景，令二人變得更熟絡。及至今年，二人終於有機會再度合作，就是於5月時拍《輕‧功》。

▲ 《輕‧功》

不介意接演任何角色

節目上，二人預告這次演彼此守望相助的街坊，祥仔更透露戲中拍攝了親自背著波姐走樓梯一幕，他堅持不用替身，笑言當時曾跟攝影師說：「最好可以一take過，因為我最怕腳軟。」



波姐見證祥仔從演藝圈新人攀上三屆視帝事業高峰，但私底下，她亦見證祥仔待人接物並沒任何改變，波姐說：「佢現時的成就得來不易，但又好似得唔得到視帝都係咁平凡！」



雖然貴為三屆視帝，但祥仔說：「不介意接演任何角色，因為在不同的人生階段，也會有不一樣的經歷，在不同的年齡層，又會有新的體驗，以演出不同社會層面的反應。」最後，祥仔認為接演不同的角色，能令他更了解該人生階段的自己。

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