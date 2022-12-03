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【懷舊租盤】沙田第一城327呎放租1.2萬　網民嘲裝修似懷舊公屋︰送鎖車服務

親子 11:58 2022/12/03

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沙田第一城有業主以1.2萬放租一個327呎單位，但遭網民批評裝修老套似懷舊公屋。

沙田第一城鎖車隊素來以「極速鎖車」聞名，在該處置業租樓要留意。近日有業主在網上群組放租其第一城327呎單位，月租開價12,800元，連基本傢俬、電器，可是單位十分殘舊，裝修風格老套，有網民形容為「90年代懷舊公屋風」。

最新影片推介︰

該名業主在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發帖文，以12,800元放租其第一城3期一個327呎中層兩房單位，連基本基本傢俬、電器，免佣，後來減價至月租12,000元。

從照片中所見，客廳間隔四正算闊落，惟地板使用「懷舊」深木色階磚，而門框、大門及旁邊的電話都泛黃，感覺陳年變舊。兩房則分別擺放了兩張藍色陳年床架和碌架床架，旁邊的窗簾更是藍色花花圖案，與床架十分相襯。

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至於廚房設計都極具90年代懷舊風格，不論階磚、白色底木色框吊櫃都泛黃，不過廚房設備齊全，有齊雪櫃、洗衣機、煮食爐、熱水爐及明顯使用過的抽油煙機等。反而廁所算新淨，惟廁板泛黃，階磚印有一束束啡色花花圖案。

網民︰俾1萬瞓碌架床好折墮

帖文一出引起網民熱議，紛紛批評不值得租1.2萬，「咁殘都租12800？」、「咁舊還要新界可以租咁貴？」，有人更嘲諷似足懷舊公屋裝修。點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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