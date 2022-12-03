【東張西望】回鄉湊孫遇疫情滯留鄉下一年　老夫婦返港遭沒收住20年公屋

一對居於荔景邨超過20年的老夫婦去年回鄉協助子女湊孫，未幾因疫情嚴峻遇上內地封城，二人被迫滯留內地。直至上月，老夫婦終於成功回港，詎料甫步入家門便收到房署寄來多封收樓信，指他們居住的公屋單位長期無人居住，要求在今年11月底收回單位。眼見收樓死線迫在眉睫，老夫婦幾經轉折欲向房屋署求情，卻慘遭對方淪為「人球」互推。求助無門的老夫婦坦言經已無處可去，「我唔會走，我死都要死喺度」。

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TVB節目《東張西望》日前報道一宗有關一對老夫婦被沒收公屋的報道，受訪者馮先生與妻子居於荔景邨20多年。去年9月，他們獲仔女要求返回內地鄉下，協助照顧兩名分別2歲及2歲半的孫兒。馮先生憶述他們原定今年清明節之前回港，然而卻遇上疫情高峰期，內地實施封城，加上當時太太身體不適，雙腳浮腫到需要鞋廠特別訂製的鞋才能穿上，但是他們仍然未能出城看醫生。他直言回港之路困難重重，令他們回港的日期一推再推。

當時疫情非常嚴重，鄉下的路全部封了，只有大路可以俾車出入，你想出都出唔到。

直至11月21日，馮氏夫婦終於成功返回香港，未料甫入家門便驚聞惡耗。他指，在信箱收到多封來自房屋署的信件，一看之下竟然是收樓通知。按照房署信件所示的內容，根據《房屋條例》有關規定，如經證實公屋單位超過3個月無人居住，房署有權採取終止租約行動。儘管租戶有權上訴，然而馮先生回港打開信件時，經已超過上訴期5天，因此馮先生隨即寫信及致電房署求情。而另一封信件則指，根據條例規定，房署要求馮氏夫婦二人在今年11月30日前遷出目前所住單位，並將單位交還房署。

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馮先生引述房署職員回覆，指已收到他的信件，但表明很大機會會按照相關規例行事，意味著房署仍會依例採取沒收馮先生居住逾20年的公屋單位。

我嚇到差唔多暈咗喺度，行都行唔郁，隻腳軟晒。

眼見收樓限期迫在眉睫，馮先生唯有向《東張西望》求助，並由主持陪同下抵達荔景邨房屋署求助，未料隨即被職員推諉個案應由葵涌區域物業管理辦事處跟進。但當馮先生轉抵葵涌區域物業管理辦事處後，該處職員又聲稱應由原本的荔景邨房屋署跟進。慘成人球的馮先生輾轉來回兩間辦事處期間，突然收到房署電話通知，強調信中所指的「11月30日」並非「收樓」大限，房署不會立即上門收樓，但最終處理方法仍要待房署進一步回覆。

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責任編輯︰王明芳