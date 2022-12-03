【新冠疫情】目前感染個案以輕症為主　許樹昌料毋須收緊社交距離

近日本港單日確診個案徘徊1萬宗，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，目前嚴重個案只有74宗，大部分感染者屬輕症，香港醫療系統仍可承受目前情況，毋須收緊防疫措施。

許樹昌表示，現時本港的病毒即時繁殖率1.12，數字或於短期內上升後回落，估計確診個案會在未來一至兩周見頂，目前感染個案以輕症為主，加上現時一線隔離病房的使用率只有約一半，二線隔離病房使用率亦只有三分之一，只要醫療系統能夠負荷，毋須收緊社交距離措施。

政府專家建議18歲以上的成人、院舍及免疫力低市民可按需要接種第五針。許樹昌表示，已接種四針疫苗或者已打三針並曾確診的成人，可接種多一針二價疫苗，有關建議仍待政府批准，而曾接種科興的長者，可以選擇復必泰二價疫苗作為加強劑，同樣安全有效，但12至17歲青少年則限接種二價疫苗當為第四針。

許樹昌又指，近日出現個案的安老院舍達70多間，較一個月前增加一倍，院友感染個案中有三分一屬二次感染，死亡風險約是2%，高於整體水平，過去一個月累計約2千多名60歲以上院舍確診長者，接種3針後仍需要入院，認為要繼續加強疫苗接種，建議政府加強二價疫苗外展服務。

幼童接種比例仍然不理想，強調只打一針的保護力有限；隨着冬季呼吸病毒活躍，已開始出現零星的兒童流感個案，呼籲幼童盡快打針。

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責任編輯：蘇文軒