【飛行夢】國產民航機C919將交付運營　本港民航處派飛行專家參加訓練

▲ Joe（右三）與其他參與測試的內地飛行專家於C919飛機前合照。(運輸及物流局)

中國早前宣佈在港選拔載荷專家，運輸及物流局局長林世雄表示香港亦為國家另一個「飛行夢」默默作出貢獻。

中國自行研製的大型民航客機C919，經過十多年的研發、測試和審定，已經將近實現。生產商預計最快在這個月內交付首架飛機予內地航空公司，市民明年到內地機場，可望乘坐這架國產飛機。

為鼓勵香港在國家發展作出貢獻，早於2012年起，已邀請香港民航處專業人員參與C919的部份前期工作，例如就飛機型號合格證的審定工作，即是新型號飛機要進入民用航空市場的必備「入場券」、飛機持續適航和申請在港商務營運的程序等提供意見。

到了2018年，國家民航局正式與香港民航處和澳門民航局就C919飛機運行評審的工作簽訂了合作備忘錄。過去4年間，香港民航處多位人員線上線下參與了超過80場評審委員會和專家小組會議，就飛機駕駛員資格、「主最低設備清單」，即是飛機飛行時必備和不可或缺的設備清單、飛機定期維修和保養的要求，以及應急撤離客艙的示範內容等，按國際要求向國家民航局和內地生產商提供專業意見。

民航處於今年9月底，派出已有超過15年駕駛民航客機經驗的飛行專家李謙彥(Joe)，到上海參與為期兩個月的「T5測試工作」，即是「駕駛員資格規範」評審的關鍵部分。期間，他和另外十四名內地飛機師接受駕駛C919的不同訓練，然後就擬定訓練內容、模式、時數等不同範疇提供意見，以便當局落實C919型號機組人員的詳細訓練計劃，日後供使用C919的航空公司作為訓練藍本。

林世雄表示日後中國人可以坐上自己國家研製的飛機出行，這一點足以令他和所有中國人感到無比自豪。另外，他又感謝民航處人員多年來為國家「大飛機夢」作出的貢獻，同時亦要感謝國家民航局對香港投下信心的一票，讓香港協助C919在測試和審定方面更充份接軌國際標準，為推動國家航空製造業發展出一分力。

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責任編輯：蘇文軒