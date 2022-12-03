【交通違例】4司機沒讓斑馬線行人先行　155人亂過馬路遭票控　

港島總區交通部聯同港島各警區人員及交通督導員，周四及周五(1日及2日)一連兩日在港島各區進行代號「同行者」的行動，打擊有關車輛沒有讓斑馬線上的行人先行及行人胡亂過馬路的行為，以保障市民尤其是長者的道路安全。



行動中，人員共發出155張傳票及52次口頭警告，主要涉及行人不依交通燈號過馬路及在距離行人過路設施十五米範圍內橫過馬路。人員亦打擊司機於斑馬線上的違例行為，包括票控4名司機「沒有讓斑馬線上的行人先行」，並以流動錄影執法形式拍攝到207部涉嫌違反「沒有讓斑馬線上的行人先行」的車輛，稍後會作出檢控。



警方特此提醒各位市民，尤其是長者，切勿胡亂過馬路，應該使用合法過路設施橫過馬路，時刻遵守行人過路燈號及密切留意路面情況。



同時，警方譴責「斑馬線不讓行人」的自私行為，有關駕駛人士為求一己方便而犧牲其他道路使用者的安全，有關駕駛行為有可能對行人構成危險，根據香港法例，斑馬線上的行人享有優先權，司機須讓行人先行。警方對「斑馬線不讓行人」的自私行為會採取零容忍的態度，如果情節嚴重，對路人構成危險，會毫不猶豫拘捕有關司機「不小心駕駛」或「危險駕駛」。

▲ 港島交通部人員於道路安全行動期間，派發超過二百張防騙傳單，提醒司機或市民提防騙案，透過面對面溝通提高市民防罪意識。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒