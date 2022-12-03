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【仔仔一堂】馬詩慧曾抗拒女兒王曼喜是同志　因一個「窿」改變想法

娛樂 15:23 2022/12/03

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馬詩慧曾抗拒大女王曼喜的同志身份。

由王賢誌（Vinci）監製及主持、一連二十集的J2綜藝真人騷節目《仔仔一堂》，以「絕不歧視愛情」為中心思想。

昨晚（12月2日）一集，嘉賓馬詩慧（Janet）分享自己從抗拒到接納女兒王曼喜是同志的過程。 

【同性婚姻】王敏德長女王曼喜與同性伴侶訂婚　馬詩慧由抗拒到祝福：要永遠快樂

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馬詩慧自認傳統媽咪

Janet說：「我諗我係一個幾傳統嘅媽咪，我都係想我啲小朋友結婚生仔。初頭係我自己Sense到，佢喺美國返嚟放暑假，我成日見到佢用電腦同個女仔傾偈，我就問佢，佢初頭唔認。直至有一日佢就話係呀，我係鍾意女仔，咁我淨係同佢講：『我諗你睇定啲先啦，遲啲你可能鍾意番男仔』。」

主持Vinci聞言大表詫異，並追問Janet是否因事情發生在自己女兒身上才難以接受，此時Janet接著說：「冇錯，我好多同志朋友，我覺得佢哋好Nice，好Talented。」

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突然想通

Janet又謂後來全靠一個「窿」令自己想通，過程更是相當神奇，Janet說：「有次我去做Massage，張床咪有個窿嘅，喺個窿度突然之間有人同我講：『你要開始去接受呢樣嘢，因為呢樣嘢會影響到你同你個女嘅關係。』」

她續說：「我做完之後就覺得要Let Go喇，我個女有自己嘅生活，有自己愛嘅人，有自己嘅選擇。」

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王敏德接受不到女兒打扮性感

問及老公王敏德（Michael）反應，Janet指他對於女兒同志身份欣然接受，平時最接受不到的是女兒打扮性感。

Janet說：「如果我啲女著啲裙短啲、啲褲短啲哩，佢就『喂喂喂，話畀佢哋聽唔好著咁短呀，太低胸喇。』」

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視女兒Partner如家人

Janet自從接納女兒同志身份後，全家關係變得更為密切：「依家佢嘅Partner，我哋都當佢係家人，感覺好Warm。對於仔女，搵到自己嘅愛係最緊要。當你睇到個女搵到鍾意自己同自己鍾意嘅人，呢個係一個Blessing。」言談間的真摯令在場所有仔仔大為感動，眾人都眼濕濕。

仔仔分享與家人故事

除了Janet，仔仔亦有輪流分享自己與家人的關係及故事。在節目中人氣高企的Andrew，談及母親多年來一直未能接受自己同志身份，並謂因而感到難過：「我媽咪覺得我個Gay Identity，係我唯一嘅Identity，Even我讀書叻，我搵到工，但我係Gay嘅，咁都唔夠好啦。」

同樣未能獲取父親支持的Juzco，則全靠一手湊大自己的嫲嫲給予支持及力量，才能樂觀地繼續追求真我。

Juzco說：「我爸爸喺我讀中學時，突然之間拉我埋一邊問我係咪鍾意男仔，佢話：『如果你係，我可以帶你睇醫生』。嗰時我好驚，我讀緊中二、中三。我知佢背後接受咗好多閒言閒語，對佢嚟講都係唔開心或者壓力。」

至於Ray及HoHo，亦分別獲得家人無限量支持，真性情的HoHo談及全靠母親的愛才能多次走出「自我懷疑」黑洞時更數度哭成淚人，場面感人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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