【嬰兒猝死】餵出世2日男嬰飲水嗆到昏迷　新手爸以為BB睡著致失救亡

內地近日流傳一條影片，片中一名婦人手抱初生嬰兒屍體在醫院內痛哭，期間不斷哭訴男嬰死在醫院裡「無人管、無人理」。涉事醫院事後發聲明解釋指，男嬰是在其父親餵水後嗆咳，但父親當下並無察覺，只以為男嬰睡著了。直至事發20分鐘，始呼叫醫護人員搶救，可惜最終返魂乏術，男嬰出生僅2日便告身亡。事件引發網民熱烈討論，批評新手爸爸育兒知識貧乏害死親生仔；更有網民倡議政府應立法規定父母「生仔要考牌」。

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綜合內地傳媒報道，涉事影片被指拍攝於河北省邢台市一間醫院內，片中一名婦人抱著臉部發紫的嬰兒屍體嚎哭，而拍攝影片的男子疑似是男嬰的父親，短片中不斷傳出「孩子死在醫院沒人管」的聲音。

影片在網上流傳後，涉事的寧晉縣中西醫結合醫院於12月1日(周四)發聲明澄清，表示涉事男嬰於11月28日（周一）在院內出生，當時男嬰哭聲響亮，外觀並無明顯畸型。至11月30日早上，男嬰父親為其餵水後嗆咳，其父認為男嬰已睡著；至事發20分鐘後，其父才呼叫護士。聲明又強調，醫護人員已全力搶救，但仍未能挽回小生命，院方對事件感到痛心及婉惜。聲明又指，院方會繼續與家屬進行密切溝通，積極尋求解決辦法。

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不少網民看畢醫院的聲明後，都認為事故責任在於男嬰的親生父親，初生嬰兒不適宜飲水是基本育兒常識，並對懷胎十月的母親好不容易才誕下嬰兒，卻被不智的父親活生生帶走感到婉惜。

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根據本港衞生署家庭健康服務的指引顯示，假如母親以全母乳餵哺，不要隨便補充嬰兒配方奶和水。因母乳裡面超過80%都是水分，所以嬰兒吃完母乳是不用再喝水。如果隨便補充嬰兒配方奶或水，會減少嬰兒吃母乳的需要和意欲，嬰兒會減少吸吮，導致媽媽的乳房減少造奶。另外，嬰兒配方奶和水都不是絕對無菌，有機會增加嬰兒受感染的機會。

另外，根據台灣食品藥物管理署資料顯示，1歲以下嬰兒的腎功能尚未發育完全，假若突然讓嬰兒喝太多水，腎臟無法即時排出體內過多的水分，會導致血液中鈉離子的濃度降低，嚴重情況會產生腦水腫現象，亦即俗稱的「水中毒」。

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責任編輯︰王明芳