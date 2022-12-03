【殘忍虐兒】狠母活活餓死15個月大女兒　藏屍泡菜甕3年頭骨有破洞疑曾受虐

▲ 狠母活活餓死15個月大女兒，藏屍泡菜甕3年，頭骨有破洞疑曾受虐。

南韓京畿道發生一宗駭人案件。一名34歲的母親因疏於照顧年僅15個月的女兒，最終導致其活活餓死，該名母親發現女兒死亡後，更將其屍體藏於泡菜甕內，直至近3年後始被揭發。

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根據當地傳媒報道，該名母親長期疏於照顧女兒，在2020年1月，她前往監獄探望20多歲的丈夫，將當時年僅15個月大的女兒留在家中，最終導致其活活餓死。當她回到住處發現女兒死亡時，竟將其屍體放在陽台上，其後又裝入背包帶回娘家。

在丈夫出獄後，夫婦二人將女兒的屍體裝在一個泡菜甕內，並放於首爾住處的屋頂上。今年10月，京畿道抱川市政府人員發現女童未有健康檢查報告和入學的相關記錄，認為有可疑，遂向警方通報女童失蹤，最終讓事件曝光。

該名母親起初否認女兒已經死亡，更使用其他幼童的照片，謊稱女兒還活著，甚至帶著一名明顯未滿4歲的小孩出現，偽裝成死去的女兒。但警方進行詳細調查後，認為這並非單純的失蹤案件，並派出犯罪心理分析師，同時進行數位修復分析，該名母親才坦承罪行。

女童的遺體被送往國立科學搜查研究院進一步解剖，報告於本月16日出爐，結果顯示女童頭骨有明顯破洞，但該名母親否認曾經施虐，由於遺體嚴重腐爛，因此亦難以釐清破洞是否因受虐等原因而出現，警方目前正集中調查事發時的具體情況及犯案動機。

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責任編輯：羅嘉欣