【法證先鋒V】蔡潔慘遭剝光豬生劏　冬天瞓鋼板解剖床不斷喊【多圖】

TVB台慶劇《法證先鋒V》前晚（12月1日）及昨晚（12月2日）劇情圍繞「十八層地獄殺人案」作為主線，董應偉（關楚耀飾）與卜大山（易智遠飾）因貧富懸殊等問題，對3名豪宅住戶動殺機，先後以殘忍的「冰山地獄」、「血池地獄」及「火山地獄」手法予以殺害，更將之視為「藝術」。

Dr. Fan（蔡潔飾）調查期間意外揭發位於舊樓天台的大型地獄壁畫，遭大山綁架並欲對其施予「孽鏡地獄」酷刑，幸余Sir（黃宗澤飾）及井Sir（袁偉豪飾）及時趕至。

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▲ Dr. Fan意外揭發舊樓天台的大型地獄壁畫。

蔡潔難忘拍解剖戲

大山死後，原本與Dr. Fan有感情線的應偉直闖女方工作間並將其迷暈，更欲以「磔刑地獄」將Dr. Fan「凌遲」處死。最後，Dr. Fan以奇招鬆脫手銬將應偉殺死……

談到兩場綁架戲，蔡潔坦言十分難忘，尤其是解剖室場口。

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扮屍體演員專業

蔡潔指該場口雖看似全裸演出，但其實全部借位拍攝。她續指，最難忘是拍攝時是冬天：「拍嗰度係劇集主景之一，喺嗰度我拍咗好多解剖屍體嘅場口，咁啱就喺最凍嗰幾日要拍晒佢。喺嗰度我有大量喊戲，嗰段日子好似入咗個時間房間咁，不斷解剖同不斷喊。」

她又大讚扮演屍體的演員很專業：「因為佢哋唔能夠著衫，仲要瞓上張鋼板床，就算現場有暖風機暖住，依然都係超凍。我好記得有幾位演員係要濕晒咁瞓上去，佢哋一Cut機係凍到係咁震，但一話Roll機真係可以完全唔郁，我好佩服佢哋，好敬業。」

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道具製作用心

蔡潔謂，當自己瞓上鋼板床一刻，除心想「你都有今日喇」外，亦大嘆場口難度高：「因為我雙手都畀人綁住、個口又封住咗，我作為一個活生生嘅人係咁畀人𠝹，要靠對眼同僅有嘅肢體語言去演繹好痛、好想大叫但叫唔到、同埋好驚嘅狀態。嗰場戲拍咗成日，我就喊咗成日，拍完對眼腫晒。」

談到另一場被綁戲，蔡潔稱讚道具製作用心：「我喺現場都覺得布置得好靚，拍出嚟好有美感。因為啲鏡有弧度，我自己瞓喺度睇自己時，我喺唔同嘅鏡入面見到我個人係好扭曲，變相呢種影象好脗合到個罪犯嘅心理同埋嗰種壓抑感，所以個Setting係好精彩。」

至於一晚被綁兩次，蔡潔指最大難度竟是保持靚樣，笑謂：「瞓喺度拍戲最大挑戰係好難拍得靚，我覺得自己個頭向上好醜樣，所以全程都要留意住點樣瞓得可以靚少少。」

▲ 關楚耀演變態殺人狂。

關楚耀過足戲癮

另外，今次難得一嘗演大壞蛋滋味的關楚耀（Kelvin），則笑言過足戲癮：「多謝導演信任，畀我自由發揮做啲好冇表情、但內心又好矛盾嘅戲。好多時我都係去到現場憑感覺去演，所以好多時演出嚟都係啲冇預計過嘅反應同動作，所以好好玩，亦都充份表現到自己現實中最黑暗嗰一面。」

講到綁架蔡潔戲份，Kelvin笑指當時最大壓力是最緊要快手：「佢喺現場著得好少布，但又要瞓喺嗰張鋼床度真係好凍、好辛苦，所以我好想快啲解決咗件事。」

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