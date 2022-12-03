【堵截毒品】18歲青年管理荃灣工廈毒品倉被捕　警方檢值4,300萬元可卡因

▲ 警方檢獲50公斤可卡因。(香港警察 fb)

警方昨日(2日)在荃灣採取反毒品行動，拘捕一名18歲青年，負責管理毒品倉庫及分派毒品，並檢獲50公斤懷疑可卡因，市值約4,300萬元，相信背後涉及黑社會集團操控。

毒品調查科高級督察陳熾華表示，昨午3時人員發現一名可疑男子在荃灣橫龍街一個工業大廈單位離開，於是上前截查，在男子手持的環保袋中檢獲7磚各重1公斤的懷疑可卡因，並將他押返分租單位調查，再於單位內檢獲另外43磚可卡因，遂以涉嫌販毒罪將其拘捕。被捕青年姓邵(18歲)，報稱無業，案件中負責管理毒品儲存倉及分銷毒品予其他買家，將被控2項販毒罪，在下周一(5日)於西九龍裁判法院提堂。

警方相信該批毒品由南美偷運到港，不法分子租用市區的工廈單位儲存毒品，再分批出售。陳熾華指今次案件的販毒集團涉及黑社會參與，相信已成功堵截一批毒品流入本地市場。警方會繼續嚴厲執法，在源頭打擊黑社會的收入來源。

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責任編輯：蘇文軒