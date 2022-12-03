【皇室風波】哈里Netflix紀錄片預告被指挑釁　梅根淚灑鏡頭皇室大戰一觸即發

▲ 哈里與梅根即將推出的紀錄片《Harry & Meghan》，近日公開預告片，可見梅根在鏡頭前落淚。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）離世後，一眾皇室成員繼續成為焦點，當中哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）合拍的紀錄片終於公開預告片，除了曝光兩人的甜蜜照片外，更疑似大爆皇室內幕，梅根還在鏡頭前落淚，預料紀錄片播出後會觸發新一輪皇室大戰。

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哈里與梅根合拍的Netflix系列紀錄片《Harry & Meghan》，於12月1日正式公開預告片，但未公佈開播日期。據知這輯紀錄片共有6集，在約1分鐘的預告片當中，可見多張哈里與梅根的黑白日常照片看似幸福，然而隨著背景音樂轉換，氣氛愈來愈不安，哈里直言：

沒人能看到，關起門後發生了什麼事。

▲ 梅根在鏡頭前灑淚。（Netflix@YouTube影片截圖）

梅根︰聽聽我們的故事

接著畫面出現梅根抱頭痛哭，最後梅根表示：「當事關重大時，聽聽我們的故事不是更有意義嗎？」兩人在片中提到製作今次紀錄片的原因，是希望世人從他們的角度聽故事。

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哈里在片中提到自己「必須盡自己所能去保護家人」，加上梅根多次落淚的畫面，令人聯想到早前兩人在接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時爆料，導致與皇室成員關係緊張有關。而他們在專訪後便拍攝紀錄片及推出自傳。

據外媒《Page Six》報道，哈里梅根與Netflix簽約製作紀錄片後，過去一年多兩人都致力籌備拍攝二作。該系列紀錄片預計在劇集《王冠》（The Crown）第5季11月上架後，接力在12月播出以延續熱度。

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傳大幅修改抨皇室資深成員內容

不過，有負責製作紀錄片的工作人員爆料，哈里夫婦曾要求「微調」內容延遲上架，修改內容大多與二人大肆批評皇室資深成員有關，且調整幅度很大，根本稱不上「微調」。還有紀錄片與哈里的自傳內容有很多不相符地方，因此外界十分關心這次預告片公開後，會否觸發新一輪皇室大戰。

外界解讀認為，兩夫妻表面上是介紹自己，在脫離王室後經濟獨立，實際上是向皇室成員下戰書。另有不少英國媒體及皇室支持者質疑，哈里夫婦若不想被媒體炒作，為何主動接受專訪？若單純想幫自己洗白，也毋須爆出震撼黑材料，將親人置於輿論困境。

▲ 阿奇的正面樣意外曝光，可見他似爸爸哈里。（twitter圖片）

兒子最新正面樣意外曝光

此外，哈里與梅根的長子阿奇（Archie）在2019年5月出生後，一直鮮有公開露面。不過，11月30日有一張梅根與朋友視像通話的截圖流出，當時她正手抱阿奇，罕有的正面望鏡頭，可見容貌似足爸爸哈里，阿奇耐心坐在媽媽的大腿上，顯得相當自在。不過，圖片上傳不久即被刪除。

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責任編輯︰林綺玲