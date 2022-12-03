【男神崩壞】藏族美少年當藝人後近照曝光　丁真與網紅花美男撞樣？

▲ 男神不再？

在2020年11月，一段藏族美少年影片紅爆內地網絡，片中20歲的丁真珍珠憑著迷人電眼、純樸燦爛的笑容迷倒萬千少女及大媽。

雖然丁真說過不會做明星，但仍接了不少商演，過往曾被網民指爆紅一年後崩壞。相隔一年後，丁真又進化成「白面小生」？

【男神崩壞】藏族美少年爆紅1年後崩壞 20歲丁真臉腫如大叔近照曝光

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極速走樣？

丁真加入演藝圈後「變臉」不少，在他於微博上載的近照所見，他化著淡妝、膚色由黝黑變白淨、做了頭髮造型，並在單邊耳朵戴上耳環，打扮時尚不如以往般簡單純樸。

另外，有網民發現丁真開始使用昂貴的智能手機、時常喝星巴克，變得以高消費活動來享受生活。

而丁真曾表示很感謝外界的支持，讓家鄉能發達起來。而同時也不抗拒接觸不同的事物，不一定需與昔日的生活模式相同。有部份粉絲對丁真的改變表示失望，不滿他變成「娘炮」、花美男。

▲ 丁真曾被指臉部變腫！（微博圖片）

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曾被質疑打針微調

在2011年，丁真上節目演出，一向瓜子臉的他似乎圓潤不少，額頭上也有深深的抬頭紋，被網民截圖在網絡瘋傳。網民高呼男神爆紅一年後崩壞，更質疑他有否打針微調外貌。

粉絲貼出丁真在近期活動中不同角度的側拍照，直指這只是角度問題，「國慶期間我看過真人！臉非常瘦小，這是角度和攝影師問題」。還有人指丁真原本生活在高原地區的低氧環境，下山後會出現「醉氧」的症狀而變得浮腫，而抬頭紋則一直都有。

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因7秒短片走紅

在2020年，自小在四川甘孜長大的藏族美少年丁真只有小三學歷，當他如常在草原放羊時，被一名攝影師遊客看中，並邀請他拍攝短片，想不到這段不到7秒的影片讓丁真爆紅，連中國外交部發言人華春瑩都發文大讚。

在爸爸的牽引下，丁真加入了當地國企旅遊公司擔任旅遊大使，拍片宣傳及成為導遊，推廣家鄉旅遊業，更曾作不少公開活動演出、接拍真人騷、推出歌曲。

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