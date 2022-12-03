【馬路衝突】小巴司機3度起腳踹車門猛力撞人　阿伯飛出馬路險被車撞

▲ 在荃灣一條馬路中央，一名小巴司機與一名阿伯發生衝突，小巴司機最少3度起腳踹車門猛力撞開阿伯，險象環生。

網上近日流傳一段車cam短片，有關荃灣安逸街荃威花園附近疑似上演馬路MMA格鬥。根據影片可見，一名阿伯站在馬路中央與小巴司機爆發衝突，起初雙方只是隔窗對罵，未幾驚見司機隔著車窗出拳打中阿伯，隨後更以小巴車門作為武器，最少3次起飛腳，用力踹開車門猛撞阿伯，其中一次阿伯慘被猛撞後失去平衡，飛退至另一條馬路中央，差點被行經的私家車撞到，險象環生。

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有網民日前在網上分享一條車cam短片，全長約46秒。根據影片的周圍環境推斷，估計事發現場為荃灣安逸街荃威花園附近一條馬路。影片甫開頭便見到一位戴著口罩的阿伯，站在馬路中央與小巴司機隔窗對罵，阿伯身旁出現一條車龍，懷疑車龍正是等候交通燈轉燈。由於影片沒有任何聲音，也沒有標示拍攝日期和時間，因此不知道雙方發生衝突的原因。

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隨後見影片拍到小巴司機隔著車窗出拳擊向阿伯，更用腳猛力踹開小巴車門撞向阿伯。捱了多次痛撞的阿伯仍不死心，繼續上前與小巴司機對罵，雙方互不相讓。其中一次，小巴司機更踢至車門全開，阿伯被猛撞後退至另一馬路的中央，適逢旁邊車龍開始行走，差點便撞到阿伯，情況非常危險。不過，隨著車cam事主開始行駛，只見到小巴司機事後用腳踹實車門，阿伯亦繼續上前拉鋸，影片便告結束，未知雙方最後如何解決衝突。

不少網民看畢短片後，均一面倒認為事發地點位於馬路中央，不論誰是誰非，小巴司機用車門撞開阿伯都是不對，做法非常危險。點擊即睇網民點睇︰











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責任編輯︰羅嘉欣