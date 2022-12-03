【認識憲法】入境處青少年領袖團首辦3日2夜特訓營　隊員明將參與「憲法四十周年升旗儀式」

▲ 入境處首次在入境事務學院舉辦3日2夜特訓營，為多名來自不同學校的領袖團隊員提供嚴格和專業的升旗及步操特訓。

今年是《中華人民共和國憲法》制訂40周年，入境事務處青少年領袖團的隊員將會參與明天(4日) 由保安局統籌的「憲法四十周年升旗儀式」。入境處首次在入境事務學院舉辦3日2夜特訓營，為多名來自不同學校的領袖團隊員提供嚴格和專業的升旗及步操特訓，讓他們以第一身的角度去體驗入境事務隊隊員所接受的正規紀律住宿訓練，藉以培養他們時刻高度自律的生活情操。

訓練營教官表示，在訓練營的嚴肅氣氛下，小至整理牀舖及制服，大至一系列高階的中式步操及升旗訓練，他們都會力臻完美做到最好。另外，為了加深青少年對《憲法》的認識和了解，入境處在訓練營中特意為他們設計了一套刺激緊張的《憲法》問答遊戲，務求令成員能以遊戲的形式深入淺出了解《憲法》的內容和精神。

來自明愛聖若瑟中學李昫倩表示，是次訓練內容豐富充實、非常緊湊，令她深明律己以嚴的重要性。她非常感激領袖團導師費盡心機設計學習遊戲，將憲法的精神透徹地呈現在她眼前。她總結這次經歷難能可貴、獲益良多，強化了自己對國民身份的認同，更了解國家的發展歷程，增強了她對國家的認識和歸屬感。

另一名來自聖公會聖西門呂明才中學的林煜祺亦表示，能夠以入境處領袖團隊員身份參與「憲法四十周年升旗儀式」，並在操場上昂首闊步展示中式步操，他內心的喜悅絕非筆墨可以形容。是次特訓營除了提升了自己步操的水平外，更讓他明白到《憲法》是治國安邦、團結民族、保持國家統一的基石。

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責任編輯：蘇文軒