【過時·過節】毛姐呂爵安齊IG開Live　分享拍攝秘密吸引過萬粉絲睇直播

▲ 《過時·過節》

由新晉導演曾慶宏執導，毛舜筠、謝君豪，呂爵安（Edan） 、談善言、袁澧林、盧瀚霆（Anson Lo）及馮素波演出的電影《過時·過節》踏入第二週上映。

片中一對母子「阿玲」毛舜筠及「阿陽」呂爵安有見很多觀眾想了解角色的更多心路歷程，特別相約昨晚（12月2日）於IG開名為「家事答問大會」的IG Live，對談雙方角色的細節及轉變，吸過萬網民在直播時收看。

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拍一家同車戲最難忘

二人在IG Live中不停跟網友及粉絲互動，更解讀了角色的背景，Edan先行分享頭場家庭衝突其實並非突發的狀況，是一路積累下來的情緒，所以他的角色阿陽才會選擇離家出走。因此他在片中也有問豪哥「有冇盡過阿爸嘅責任？」

其實這句很重的對白透露出這些家人之間的矛盾是「冰封三尺非一日之寒」，並不是一朝一夕的事。而毛姐則說她的角色「阿玲」其實長期在這個家裡不被重視，情緒也被疏忽，好像家中電話響起以致受傷，丈夫「阿真」亦漠不關心，因此這些細節亦曝露了這段關係出現的危機，才引致阿玲情緒崩潰。



他們被問到片中最難忘的場景，毛姐回應開場一家四口在車上的一場戲令她最難忘，毛姐指：「呢場戲主要係我鬧豪哥嘅劇情，原先劇本更加要求我好激動咁拍鈦盤，不過我好擔心一邊揸車又要一邊有咁激動嘅演出，好彩最後製作團隊安排電腦效果配合揸車場景，我先至鬆一口氣。」

而Edan亦笑言，片中阿陽的角色亦有駕車場面，不過因為他本身沒有車牌，所以也多得有電腦效果協助拍攝，以致效果相當逼真。

原本「阿陽」吸煙



而Edan分享最難忘在祖屋被爸爸「阿真」謝君豪掌摑的鬧交戲：「拍攝前已經早一日預先同豪哥綵排，即使去到現場拍咗四、五個take，我都建議豪哥放心出真力打，因為我都好想感受到嗰種痛，同埋做到嗰種真實感，但好彩豪哥有佢借位嘅方法，最後呈現到好逼真之餘，又唔會十分之痛。」



此外，Edan更大爆原本「阿陽」這個角色有吸煙習慣，開拍前他相當期待：「因為我本身係唔食煙嘅人，所以知道有機會透過呢個角色去感受下，感覺好唏噓、好有型咁！」

爆岑珈其秘密

一向鬼馬的Edan亦在鏡頭前嘗試做出吸煙的動作，卻被毛姐毫不留情取笑：「你剩係呢下都已經好唔掂喎，好唔似一個食煙嘅人，一睇就知你唔係食煙嘅人。好彩而家冇呢個設定，如果唔係又要訓練多你一樣嘢！」

Edan大爆好友岑珈其秘密：「珈其好鍾意食煙，不過佢老婆唔鍾意，所以佢係有戒唔食，不過如果角色需要佢都會食，前幾日珈其爆俾我聽，有一場戲需要佢食，好似我哋拍食雞髀，食一兩啖就得，但係佢拍食煙cut咗機明明可以唔使食，但佢就會話好嘥食埋成支煙！」

不過毛姐表示演吸煙角色最擔心是拍完戲後可能會變成煙民，因此對此感到矛盾。



在IG直播完結前，Edan徇眾要求清唱《過時·過節》電影主題曲《攀上天梯的螞蟻》，更透露「希望可以有機會唱Live俾大家聽！」Edan更透露目標年底再推出個人新歌，希望大家會期待。

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