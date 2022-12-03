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【離開大台】黃嘉樂獲太太Samantha支持離巢　期望未來可作不同嘗試

娛樂 18:33 2022/12/03

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黃嘉樂離開TVB！

現年43歲的黃嘉樂（Stephen）入行至今21年，他於昨晚（12月2日）突然宣布離巢大台。

他在帖文中寫道「感謝這二十一年伴我成長的一切，所有遇上的人和事都是我最好的收穫。跳岀舒適圈，尋找更多機遇，迎接未來更多挑戰，期待一個全新的自己」。 

黃嘉樂接受TOPick訪問時親解離巢原因，並透露未來發展意向。 

【離開大台】黃嘉樂當人夫後離巢TVB　結束21年賓主關係：尋找更多機遇

黃嘉樂：好感謝比機會我嘅人

離開TVB的嘉樂首先回覆表示：「首先真係好多謝公司，監製等等畀機會我拍法言人，經過二十年終於可以擔正，喺自己成長嘅地方做到呢一次主角，真係好感恩，好感謝比機會我嘅人。」

他直言離開公司是相當不捨：「我真係喺呢度入行，喺呢度成長，好多感情。」

黃嘉樂（IG圖片）

想作不同嘗試 

黃嘉樂續說：「發展方面，依家我過咗40歲，又成家立室，自己好想有啲改變，始終一直我哋喺公司嘅身份比較被動，依家可以試下唔同嘅嘢，咁多年除咗拍劇，好似冇比機會自己睇下其他嘢，睇下岀面發生緊乜嘢。」

因此他表示：「依家我覺得係一個好好嘅契機，其實而家真係乜嘢都想試。」 

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獲太太支持 

嘉樂在今年8月榮升人夫，迎娶拍拖5年的攝影師女友江惠賢（Samantha）。就離開TVB一事，嘉樂也有與太太商量，「咁大件事當然有同太太商量，太太好支持我每一個決定，我太太話最緊要我開心。其實即使將來同TVB都可以用唔同方式合作，只係自己想睇下岀面有咩嘢可以嘗試同挑戰。」 

而他在TVB尚有4套存貨尚未播出，包括：《旁觀者》、《OPM》、《法言人》、《本尊就位》。當中，他在《法言人》與馬國明、林夏薇、張頴康同擔正演出 。

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記者：梁樂欣 

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