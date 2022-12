【李啟言傷勢】阿Mo託So Ching代寫字表心聲　李啟言接受中醫療程

MIRROR演唱會在7月28日的第4場演出時,在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下,令兩名舞蹈員傷,當中受重傷的李啟言(阿Mo)仍然留醫。

阿Mo的父親李盛林牧師,在事故後每逢周六晚都發出代禱信,今晚(12月3日)發出第19封代禱信。

李盛林牧師上載一張相,是阿Mo叫蘇芷晴(So Ching)代為寫在白板的自勉「I Can do all things in HIM that strengthen me」,李盛林並在代禱信表示:

*感恩*

1. 「*滿有聖靈的動力*」

感謝神(*I Can do all things in HIM that strengthen me*)「靠著那加給我力量的,凡事都能作為。」(腓立比書 4:13)是啟言叫蘇晴為他寫在白板上,作為鼓勵。

2. 「*關心安慰爸媽*」

*“Love you PAMA and please take good care of yourself including mental health”* 「爸媽,我愛您們。好好照顧自己包括您們的心理健康呢!」 -- 啟言。爸媽深受感動,一起努力,多謝你。

*代禱:請繼續用信心記念我們*

「當將你的事交託耶和華,並倚靠祂,祂就必成全。」(詩篇37:5)

(一) 「*啟言心願*」: *“My wish would be praying for more patience and dedication to fight for recovery”* (能有更大的耐心和投入為康復而戰)

(二) 「*啟言最新近況*」

1. 「*除治療外的時間*」

a) 每清早起床轉到輪椅上活動需花上10-15分鐘。(每天都要來回輪椅及床 2-3 次)

b) 每天早晚口腔清潔護理兩次,每次花約10分鐘,共要花20分鐘。

c) 因要按著吞嚥的方法進食,每餐要花上60分鐘。

d) 你能想像從輪椅轉到床上睡覺要花35分鐘的整理嗎?

2. 「*治療的配合*」

a) 對一個正經歷復康的人來說,每一項治療都需要花上不少力氣。

b) 新的一個中醫療程已經過了一週,盼能配合整體復康,對身體的調理和神經產生正面的作用。

c) 新的醫護團隊在復康治療的方案中能彼此配合,啟言也能在其中適應過來。

d) 已開始日夜間的護理員跟進照顧,盼彼此繼續適應、了解、磨合得好。

3. 「*神經的復生*」:請懇切為這些活動和感覺神經的治癒禱告,也繼續讓啟言和家人學習忍耐等候。

*(三) MO 爸媽*

1. 「*爸媽心願*」:「盼望創造和復活的主施恩的手在啟言身上施行醫治,因為人類每一個身體系統和機能都是衪創造的。」

2. 「*得安慰和鼓舞*」:我們因著啟言的積極和對創造主的依靠,我們的心因而感到安慰,更鼓舞的是受創的兒子反過來關心父母的心理健康。

3. *「MO 爸的等候體驗」 —- 與哀哭的人同哭*

不單是社會上因意外受創傷的家人,從一班舞者的公開信中,亦體會他們的辛酸和受創的印記,仍是留下揮之不去的陰影。盼你們堅強起來,阿MO會與你們一起面對療癒的過程,我們更會為你們切切禱告。 顯示較少