【凍齡女神】鍾欣潼無懼「死亡角度」自拍　靠1招排毒減肥法重返顏值顛峰

▲ 阿嬌無懼「死亡角度」自拍，靠1招排毒減肥法重返顏值顛峰。

現年41歲的鍾欣潼（阿嬌）自參加內地真人騷《乘風破浪3》後狀態大勇，身材和顏值重返巔峰，早前她分享一段自拍片，大玩近期Hit爆的AI變臉特效，獲一眾網民激讚美貌勝過漫畫人物。

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▲ 阿嬌無懼「死亡角度」自拍。（網上圖片）

阿嬌近日分享自拍片段，試玩AI變臉特效，片中可見她躺在梳化上，雙手舉起手機自拍，AI特效將她的樣子變成漫畫人物。片段一出，不少網民都大讚阿嬌狀態Fit爆，即使在「死亡角度」下，亦絲毫不影響她的美貌，更指她比漫畫少女更好看。

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湯水減肥法 半年激減30磅

阿嬌去年參加的內地真人騷《怦然心動20歲》時身形暴脹，露出雙下巴，一度成為熱話。早前她為參加《乘風破浪3》積極修身，半年激減30磅，瘦回全盛期，重現「瓜子臉」及「螞蟻腰」，她亦毫不吝嗇公開其減肥要訣。

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阿嬌除靠積極做運動外，還專登找營養師設計每日餐單，又曾用「5天排濕毒高營養湯水減肥法」，以下為4大原則：

連續5天，每天都要飲一種不同的肉 ，例如雞、海鮮或豬煲成的湯，做法沒有限制。

每天最少要吃3個蛋白，早、午兩餐一定要吃一小碗米飯或廣東米粉，不飽肚則可加肉但不能甜及炸。

在菜方面要愈綠愈好，晚飯前喝營養湯，多菜少肉，一定要戒甜及酒。所有瓜類、筍類、豆製品都不能吃。

如果餐與餐之間肚餓，可以吃滷肉、滷蛋白、生黃瓜及生蕃茄以代替水果。

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責任編輯：羅嘉欣