After Class全員出席《新城勁爆頒獎禮》記招　MIRROR+ERROR+COLLAR缺席

▲ （左起）成員炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、詹天文。

《新城勁爆頒獎禮2022》將於12月29日假香港會議展覽中心盛大舉行，主題為「音樂新葉‧創造傳說」。

今年大會入數碼創意元素，設立全港首次「勁爆元宇宙投票」讓一眾樂迷於元宇宙投選勁爆歌曲。此外，樂迷更可參加「勁爆元宇宙送大禮」，有機會贏取總值超過百萬獎品。

▲ 《新城勁爆頒獎禮2022》記招。

大會已於今天（12月3日）下午假奧海城舉行記者會，出席候選歌手包括︰陳柏宇、許廷鏗、鄭欣宜、馮允謙、泳兒、王灝兒、黃妍、陳葦璇、葉巧琳、炎明熹、曾比特、姚焯菲、麗英、P1X3L、ONE PROMISE、張子丰、彭家麗、施匡翹、應智越、安俊豪、陳天翱、Madboii、謝高晉、區子琳、歐信希、何家銘、蘇煒喬、Delta T、Michael C及Novel Friday。

此外還有本年度新人︰After Class、STRAYZ、吳啟洋、谷旻、周卓盈、洪助昇、張天穎、張蔓莎、陳宗澤、雲浩影、黃明德、黃筠兒、黎展峯、鍾柔美及顧定軒。

可是MIRROR、ERROR、COLLAR都沒有成員出席，不過MIRROR、ERROR有拍片呼籲投票。

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