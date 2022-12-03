【恐怖父親】拉登兒子受訪回憶悲慘童年　被迫學用AK47駕坦克︰我受夠了

▲ 拉登兒子奧瑪爾與太太接受訪問談及童年時，如果被父親拉登迫害。

2001年911恐怖襲擊事件中，被美國聯邦調查局（FBI）認定為主謀的阿蓋達組織（Al-Qaeda）創辦人拉登（Osama Bin Laden）遭擊斃多年，但其子女的去向仍受關注。拉登育有最少26名子女，其中一名已斷絕關係的兒子奧瑪爾（Omar Bin Laden），日前接受專訪時揭開其悲慘童年。

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現身處卡塔爾睇世界盃的41歲奧瑪爾接受英國《太陽報》專訪，他坦言自己年幼時，隨父親生活在阿富汗多拉波拉（Tora Bora）的洞穴中，不但被父親強逼學習AK47步槍射擊、駕駛俄羅斯坦克，更親眼目睹自己飼養的愛犬慘遭毒手，被父親與他的追隨者捉去測試化學武器。

我的童年生活都在各種衝突中渡過……他們竟然在我的狗身上嘗試那些武器，這令我很不高興。我只能盡力忘記所有不愉快的時光，但其實很難，因為你無時無刻都在受苦。

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拒做聖戰士 離家出走轉做藝術家

拉登似乎有意培育他成為下一代接班人，但奧瑪爾認為這種生活「根本是場噩夢」，絕不希望做「聖戰士」，故長大後他決定抓緊機會離家出走逃離組織，與父親斷絕關係。當然這惹怒了父親，奧瑪爾說︰

他對我的離開感到很不高興，但我已經受夠了這個世界。

不過，奧瑪爾在阿富汗生活了5年後，也找到他唯一喜歡的事物——山脈，也成為了他作畫的題材，「它們給我一種安全感，就像我是不可觸碰的一樣。」

▲ 受阿富汗的生活影響，他愛上了畫山，因看著山脈感覺平靜。（法新社）

妻子年長26歲結過6次婚

奧瑪爾展開了新生活，目前是一名藝術家，並迎娶了比他年長26歲的英籍妻子扎伊娜（Zaina Bin Laden），她曾結過6次婚，已榮升做祖母，兩人現居於法國。她直言丈夫受到非常嚴重的創傷、壓力和驚恐發作。

奧馬爾對拉登又愛又恨。愛他，因為是他的父親，但討厭他的所作所為。

2011年，拉登被美軍擊斃的消息傳出後，奧瑪爾毫不感到悲傷。「我以為一切都結束了，我不會再受苦。但我錯了，因為今天人們仍然在批判我。」

▲ 911恐襲主謀拉登育有最少26名子女。（影片截圖）

我還活著 因我比父親聰明

據悉，拉登留下的妻子與子女們大多在沙地阿拉伯隱姓埋名過生活，且受到建築特許致富的「賓拉登家族」庇護。奧瑪爾曾是被拉登選中的接班人，被問及為什麼父親會選擇他時，他認為自己或許比父親聰明。

我不知道，也許是因為我更聰明，這就是我今天還活著的原因。

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責任編輯︰王明芳