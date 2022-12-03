王菀之+Serrini合體開騷火花四濺　Ivana玩廁紙反思標籤

▲ 王菀之Serrini首度合作。

王菀之 （Ivana）和 梁嘉茵(Serrini）展開一連四場「Ivana x Serrini Fairy Nice To Meet You Live 2022」演出。今次音樂會為兩人於舞台上的首次合作，整晚製造出化學作用，火花四閃。

音樂會以大森林揭開序幕，兩位「精靈」一黑一紫於叢林之中亮麗登場，Ivana大膽選用黑色為主調，把黑色原素去到極致，整個人化作一件「行走的藝術品」，Serrini化身為一朵紫色小神仙，兩人唱了《靜謐神林》和《天堂有路》，再合唱《小俠》顯示內在小孩的心靈世界，從已帶引世界已變，爆發最近新推出的合唱作品《誅神的黃昏》。

▲ 很有意境。

接著，Ivana選唱Serrini的《艷后》，重新編排像變了另一首歌，讓人驚嘆。演出過後她表示這是她最喜歡的Serrini作品，連當事人也沒想到她會揀這歌。緊接再用《突然一生人》及《忘記有時》，來形容人生時間有限，聽得觀眾感觸無限。全晚表演高潮應是 Ivana化身為一個衣櫃，並加了一個Blythe doll的妝，唱《The Pink Room》，把歌曲所寫的標籤文化意式盡現。

衣櫃打開後在玩廁紙，Ivana指這是演唱會藝術創意總監卡文提出，想俾觀眾知，覺得廁紙好笑，或者問「咩事」，就已經「標籤」了別人，從而帶出反思。

Serrini 獨唱部份，選了《靜靜》《樹》《我在流浮山滴眼水 》及IVANA 的《月亮說》及《未日》。Serrini 感觸台上說：我識得一個我寫流浮山呢首歌比佢嗰個男仔，好感觸。嗰個人已經結婚，我好有feel只因自己寫了隻歌，為自己作品感動。嗰個記憶唔係傷痛，唔係損失，只係了解到自己幾咁好，人不在歌還在感覺真係好。」繼而唱了ivana的《末日》。

Serrini回憶初跟Ivana見面，「你話不如一齊整個演唱會，幾十人又得，幾百人又得，依家幾千幾萬人一齊見證我哋古怪、有趣、多樣、跳脫….今年我係學習同人合作嘅課題。」