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【中共二十大】沈春耀：香港必須堅持行政主導　一國兩制要不斷完善

政治 21:12 2022/12/03

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全國人大常委會法工委主任沈春耀。（經濟日報資料圖片）

全國人大常委會法工委主任沈春耀強調，要全面準確貫徹一國兩制，香港必須堅持行政主導；一國兩制亦要不斷完善。

香港特區政府舉行學習貫徹中共二十大精神宣講會，多名港府官員、港區全國人大代表、全國政協、多個政團及青年代表等500多人出席。 

負責宣講的沈春耀指，國家在過去5年，經歷多場重大考驗及挑戰，包括面對香港動盪局勢，中央依法推動香港由亂及治，落實愛國者治港、制定港區國安法等。

他表示，二十大報告已表明一國兩制是最佳制度，並說：「既要堅持又要完善，這兩個是辯證的關係。沒有堅持，這個制度的根基和方向好像都有問題；沒有完善，這個制度很容易失去生機和活力。」 

他強調，要全面準確貫徹一國兩制，香港必須堅持行政主導；「在『一國兩制』偉大構想實踐和落實這個層面上，它是設想是行政主導，而不是三權鼎立，但是後來一段時間裡，相當一段時間裡，是不是都全面準確領會把握了，大家可以思考。」 

另外，全國政協經濟委員會副主任謝伏瞻指出，中國未來發展，國際上的風險挑戰，主要來自美國。 他表示：「來自美國的遏華、阻華的政治戰略，美國不斷的調整對華戰略，已經將我國視為其主要的戰略競爭對手，在涉疆、涉藏、涉港、涉台、涉海等諸多領域不時地為我們製造麻煩。」 

謝伏瞻說，在推進中國式現代化的進程上，可以預見困難會越來越多，包括來自美西方的壓力，會越來越大，因此搞中國式現代化，不能沒有鬥爭精神，又指如果沒有鬥爭，香港亦沒有今天的局面。

謝伏瞻指出，二十大報告就全面建成社會主義現代化強國作出戰略安排，提出要求建設製造強國、質量強國和航天強國等，打好產業鏈現代化攻堅戰。

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責任編輯：黃慧日

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