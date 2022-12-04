【強制檢測】35處納強檢 涉啟德嘉匯、馬鞍山新港城、青衣翠怡花園、天水圍嘉湖山莊、俊宏軒等【附名單】
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月27日至12月3日期間，曾身處48個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月4日或12月5日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
1. 觀塘順安邨安頌樓
2. 東涌滿東邨滿順樓
3. 青衣偉景花園 2 座
4. 將軍澳寶林邨寶仁樓
5. 慈雲山慈民邨民泰樓
6. 荃灣楊屋道 138 號樂悠居
7. 大埔寶雅苑逸和閣
8. 上水清河邨清澤樓
9. 上水天平邨天美樓
10. 牛頭角彩盈邨盈順樓
11. 屯門富泰邨愛泰樓
12. 旺角海富苑海嵐閣
13. 荃灣石圍角邨石葵樓
14. 大圍美田邨美秀樓
15. 觀塘華苑大廈 B 座
16. 觀塘和樂邨建安樓
17. 油塘崇信街6號Ocean One
18. 柴灣茵翠苑茵榮閣
19. 土瓜灣欣榮花園 4 座
20. 荃灣縉庭山 3 座
21. 北角英皇道 933 號御皇臺
22. 屯門寶怡花園 1 座
23. 馬鞍山迎海．星灣 19 座
24. 秀茂坪曉光大廈曉明閣
25. 北角富澤花園富達閣
26. 九龍城嘉匯 7 座
27. 屯門大興花園 2 期 1 座
28. 馬鞍山新港城海濤居 3 座
29. 青衣翠怡花園 3 座
30. 天水圍嘉湖山莊麗湖居 6座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
1. 筲箕灣東濤苑映濤閣、愛東邨愛寶樓及東濤苑暉濤閣
2. 九龍城太子道西 348-360號(雙號門牌)、聯合道2-16號(雙號門牌)、聯合道 18 號蔚盈軒、聯合道 36-46 號(雙號門牌)、福佬村道 1-49 號(單號門牌)
3. 馬鞍山錦英苑錦智閣
4. 將軍澳寶明苑寶柏閣
5. 天水圍俊宏軒 3, 4 及 5 座