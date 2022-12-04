【強制檢測】35處納強檢　涉啟德嘉匯、馬鞍山新港城、青衣翠怡花園、天水圍嘉湖山莊、俊宏軒等【附名單】

▲ 湯致遠攝

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月27日至12月3日期間，曾身處48個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月4日或12月5日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

1. 觀塘順安邨安頌樓

2. 東涌滿東邨滿順樓

3. 青衣偉景花園 2 座

4. 將軍澳寶林邨寶仁樓

5. 慈雲山慈民邨民泰樓

6. 荃灣楊屋道 138 號樂悠居

7. 大埔寶雅苑逸和閣

8. 上水清河邨清澤樓

9. 上水天平邨天美樓

10. 牛頭角彩盈邨盈順樓

11. 屯門富泰邨愛泰樓

12. 旺角海富苑海嵐閣

13. 荃灣石圍角邨石葵樓

14. 大圍美田邨美秀樓

15. 觀塘華苑大廈 B 座

16. 觀塘和樂邨建安樓

17. 油塘崇信街6號Ocean One

18. 柴灣茵翠苑茵榮閣

19. 土瓜灣欣榮花園 4 座

20. 荃灣縉庭山 3 座

21. 北角英皇道 933 號御皇臺

22. 屯門寶怡花園 1 座

23. 馬鞍山迎海．星灣 19 座

24. 秀茂坪曉光大廈曉明閣

25. 北角富澤花園富達閣

26. 九龍城嘉匯 7 座

27. 屯門大興花園 2 期 1 座

28. 馬鞍山新港城海濤居 3 座

29. 青衣翠怡花園 3 座

30. 天水圍嘉湖山莊麗湖居 6座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

1. 筲箕灣東濤苑映濤閣、愛東邨愛寶樓及東濤苑暉濤閣

2. 九龍城太子道西 348-360號(雙號門牌)、聯合道2-16號(雙號門牌)、聯合道 18 號蔚盈軒、聯合道 36-46 號(雙號門牌)、福佬村道 1-49 號(單號門牌)

3. 馬鞍山錦英苑錦智閣

4. 將軍澳寶明苑寶柏閣

5. 天水圍俊宏軒 3, 4 及 5 座

