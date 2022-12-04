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【復常之路】梁栢賢分析內地正從「圍堵」進入「緩疫」　明言香港有條件盡快取消所有防疫限制

社會 00:41 2022/12/04

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梁栢賢明言香港有條件盡快取消所有防疫限制。（梁栢賢fｂ專頁圖片)

前醫管局行政總裁梁栢賢再次在社交媒體發文，以「復常之路 （完結篇）」為題，指出在高疫苗接種率和提供有效藥物治療下，加上市民的自律，香港是絕對有條件盡快取消所有防疫限制，邁向全面復常。

他又分析指出，從近日種種訊息，內地防疫政策已慢慢從「圍堵」進入「緩疫」階段，相信很快亦會放寬通關要求，進入「復常之路」。

梁栢賢說他剛剛從日本回來，感覺香港入境暢順，雖然還要核酸檢測，但亦非常快捷。但他明言，目前日本已廢除這方面的要求，只須申報有關健康情況及符合疫苗接種要求，便可入境，入境之後不需要任何檢測。

他說：

雖然日本感染個案仍然高企，但重症及死亡人數並沒有明顯增加，社會經濟及民生方面，已步入全面復常。反觀香港復常雖有進展，但速度仍比很多其他地方慢。

因此，他認為：

在高疫苗接種率和提供有效藥物治療下，加上市民的自律，香港是絕對有條件盡快取消所有防疫限制，邁向全面復常。

梁栢賢又分析：

從近日種種訊息，內地防疫政策已慢慢從「圍堵」進入「緩疫」階段，相信很快亦會放寬通關要求，進入「復常之路」。

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責任編輯　李志強

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