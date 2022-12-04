【打擊毒品】深水埗警區反毒行動檢90萬元海洛英　45歲男涉嫌販毒被捕

▲ 深水埗警區反毒行動檢90萬元海洛英，45歲男涉販毒被捕。（警方提供）

深水埗警區特別職務隊人員根據線報及深入調查，今日（3日）在深水埗區展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）及「晴天」（CLEARSKY）的反三合會及反毒品行動，以打擊區內販賣毒品活動及堵截三合會收入來源。

行動中，人員在耀東街對開截查一名形跡可疑的男子，並在其身上檢獲超過16克懷疑海洛英。人員其後搜查該名男子位於大埔道的住所，亦檢獲超過900克懷疑海洛英。行動中檢獲的毒品總市值超過90萬元。

該名45歲姓王本地男子涉嫌「販毒」被捕，現正被扣留調查，案件由深水埗警區特別職務隊第一隊繼續跟進。

警方相信是次行動已堵截部份區內販毒活動的毒品來源。

警方一直嚴厲打擊區內在毒品黑點，並採取零容忍態度。警方亦提醒市民，「販毒」屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。

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責任編輯：李榮忠