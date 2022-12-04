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【麥明詩拍拖】十優港姐新戀情曝光　麥明詩盛勁為甜蜜遊日斷正

娛樂 10:51 2022/12/04

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

十優港姐麥明詩（Louisa）新戀情曝光！麥明詩在今年7月出席連鎖餐廳宣傳活動時接受傳媒訪問時，表示轉行後人變得更健康，而且異性緣有改善，並暗示正拖拍，不過當時沒透露男方身份。

不過今日（12月4日）有媒體拍到Louisa與6呎型男以情侶裝打扮出發到日本北道旅行，對方正是一直與她傳緋聞的前機師盛勁為。

他們的背包掛上同款烏龜公仔並戴同款式的口罩，而且在機上，麥明詩亦不避諱地靠在男方膊頭入睡，十分甜蜜。

【香港小姐】麥明詩穿Deep V晚裝亮相宴會引爭議　 Louisa騷生活照霸氣反擊【多圖】

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麥明詩盛勁為一直傳緋聞

其實早在盛勁為在前年12月參加TVB選秀節目《衝上雲霄大選》時，身高6呎的他已經與麥明詩傳緋聞，之後二人更被拍到一同野餐，但他們齊否認拍拖，表示彼此關係只是「好朋友」。

不過在上周，二人齊出海玩帆船並分別上載當日相片於個人社交平台，似準備公開情侶關係，今次一同遊日更是斷正。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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