【恐怖意外】6歲女童下體流血不止　父聞需入院開刀當場暈倒

▲ 6歲女下體撞到後狂流血不止，父親聞言要緊急開刀當場暈倒。

好好保護自己的身體是每個人也要學懂的課題。台灣一名醫生分享一宗病例指，一名6歲女童由父母陪伴之下到急症室求診，原因是女童的下體突然狂「噴血」不止。經醫生診斷後發現女童外陰的一條小動脈破損，導致大量出血。當醫生指需緊急開刀進行縫合，父親聞言後當場暈倒。

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台灣婦產科醫生李偉浩日前於網上以「小小女童──外陰撕裂傷」為題分享病例指，他所駐的醫院婦科急症內很多特別情況出現，而近日便有一位6歲女童由家人陪同下到診。原來是當天女童於學校內不慎跌倒而撞到了椅子，結果下體便一直流血不止。

心急如焚的父母見狀便馬上帶女兒到醫院求診。然而，由於女童的出血量大，李醫生也要在父母的陪同協助之下才找到出血的位置，「原來是外陰的部分有一道小裂傷」，但因裂傷卻刮損了一條小動脈，女童才因而流血不止。

李醫生馬上為其以紗布按壓傷口，可是過了近半小時女童的傷口仍沒有停止出血。於是醫生便告訴女童父親

這個傷口要到開刀房（手術室）縫合。

豈料父親聞言後竟突然暈眩，更「差點跌坐在地上」。醫護人員只好拿椅子給他坐下。

當時女童非常疼痛，故醫生便決定為女童進行麻醉，其一能減低女童的恐懼，亦能避免女童因疼痛而亂動的情況出現。於是便由女童母親陪同下進行麻醉縫合。結果李醫生為女童縫合了4針，並指「傷口好了以後不會有疤痕」。

李醫生最後續提醒民眾，任何的地方也暗藏著危機。

在學校也無法要求老師分分秒秒都盯著孩子，最好還是教小朋友注意環境安全，才不會出大意外！

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責任編輯：羅嘉欣