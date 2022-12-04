【一代球王】82歲比利患腸癌化療無效轉往寧養　社交媒體報平安：堅強而充滿希望

▲ 82歲比利患腸癌，化療無效轉往寧養病房，已在社交媒體上報平安。

現年82歲的足球傳奇、巴西球王比利（Pele）患有腸癌，當地媒體報道指出，比利對化療已無任何反應，現已送入寧養病房。比利其後在社交網站發表聲明，表示自己很堅強，充滿希望。至於為比利治療的醫生則指，比利情況穩定，並無惡化。

據巴西媒體報道，患有腸癌（bowel cancer）的比利，自去年9月接受手術，切除結腸腫瘤，之後一直接受化療。並在11月29日到聖保羅一間醫院進行檢查，並被診斷出呼吸道感染。

報道指，比利現已對化療失去反應，並被送入寧養病房接受護理。而比利事後在社交網站上載聲明，表示希望每個人保持冷靜和正面，他又指自己很堅強，充滿希望（strong with a lot of hope），正如常接受治療，感謝醫療團隊的幫助，也指來自全球的關懷使他力量充沛，可觀看今屆世界盃巴西隊的比賽。

至於為比利治療的醫生在星期六表示，比利情況穩定，過去24小時並無惡化迹象。

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比利自1956年開始職業足球生涯，曾在1958、1962及1970年3屆世界盃上，協助巴西隊奪冠，也是至今唯一3次奪得世界盃的球員。

自他病重的消息傳出後，除了多位球壇人士送上祝福外，本屆世界盃主辦國卡塔爾，也有在建築物上以燈光投射，展示向比利打氣的訊息。

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腸癌是本港常見癌症之一，2020年因大腸癌死亡的人數多達2,287人，屬本港第2號癌症殺手。點擊睇大腸癌6個徵狀：

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據衞生署資料指，以下一些不良的生活習慣是患上大腸癌的高危因素：

進食過量含飽和脂肪的食物

食物纖維攝取量不足

經常進食燒烤食物或加工肉類

吸煙

酗酒

缺乏運動

本港腸胃肝臟科專科醫生何鴻光曾表示，大腸癌是香港常見癌症，早期可以沒有病狀，根據外國數據甚至有一半的患者，確診時已到第三期病情。

何鴻光指出，任何人士如有大腸癌家族病史、出現異常腸道症狀如便秘、腹脹或血便、過去曾患有腸瘜肉或年齡超過45歲的人士，應特別注意他們的腸道健康狀況，接受大腸鏡檢查。

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責任編輯：羅嘉欣